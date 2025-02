NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 232 auf 220 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Investitionen, Cloud-Geschäft und Kosten seien schuld an der negativen Kursreaktion auf die Zahlen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Werbeumsätze in der Suchmaschine und bei YouTube seien derweil solide gewesen. Er kappte seine Schätzungen etwas, bleibt aber optimistisch, was KI-Ambitionen und Werbung betrifft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 04:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 04:28 / EST

US02079K3059