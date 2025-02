Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich derzeit äußerst volatil. So ging es am 31. Januar um 8,4% nach oben, am 03. Februar verlor der Titel dann 10,6% und gestern verbessterte sich die Aktie um 7,7%. Aktuell kämpft D-Wave Quantum an der Börse mit der Kursmarke von 5,50 Euro. Dabei verzeichnete die Aktie des US-Quantencomputer-Spezialisten allein in den vergangenen drei...

Den vollständigen Artikel lesen ...