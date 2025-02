Wien (ots) -Das Unternehmen ermöglicht die digitale Transformation in Schwellenländern durch das Zusammenführen von digitalen Medien, Fintech und Bildungstechnologien.Aleph Group, ein weltweit führender Wegbereiter für digitale Werbung, Fintech-Dienstleistungen und Bildungstechnologien, Von den Anfängen im Jahr 2005 in Miami bis zu der heutigen Position als globaler Marktführer im digitalen Werbeökosystem hat Aleph kontinuierlich digitale Barrieren überwunden und Werbemöglichkeiten für UnternehmerInnen in über 150 Märkten weltweit geschaffen. Mit über 60 teils exklusiven Partnerschaften, mehr als 26.000 Werbekunden und über 1.500 Mitarbeitern weltweit hat sich Aleph als ein bedeutender Akteur in der digitalen Wirtschaft etabliert.Aleph ist fokussiert darauf, nachhaltige Werte zu schaffen, und die Möglichkeiten der digitalen Werbung auf wachstumsstarken Märkten zu erweitern und dortigen WerberInnen Zugang zu den führenden Werbeplattformen zu ermöglichen. "Als wir anfingen, träumten wir nicht davon, Teil der digitalen Welt zu sein; wir träumten davon, es jedem zu ermöglichen, ein Teil der digitalen Welt zu werden", heißt es in der Grundsatzerklärung des Unternehmens. Dieser Zugang hat die Entwicklung von Aleph von einem Startup hin zu einem globalen Player vorangetrieben und spielt eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Unternehmen, Marken und Verbrauchern über digitale Plattformen. Diese Vision hat Aleph zu dem gemacht, was es heute ist: ein globales Unternehmen, das Menschen, Marken und Märkte miteinander verbindet."Wie groß ist Deine Welt?" - Eine Einladung zum UmdenkenAnlässlich des Jubiläums richtet Aleph eine inspirierende Frage an Unternehmen, Unternehmer:innen und Einzelpersonen: "Wie groß ist Deine Welt?".. Die Geschichte von Aleph ist nicht nur eine unternehmerische Erfolgsgeschichte, sondern auch die Bestätigung der Vision, die durch Zusammenarbeit und Innovation verwirklicht wurde. "Für uns bedeutet Erfolg mehr als nur Umsatzwachstum", sagt Gaston Taratuta, Founder und CEO von Aleph. "Es geht uns darum, andere bei ihrem digitalen Wachstum zu unterstützen, von unseren Partnern und Kunden bis hin zu den Gemeinschaften, denen wir dienen.""Unsere Mission ist es, Brücken zwischen Unternehmen und den wichtigsten digitalen Plattformen der Welt zu bauen. Wir bringen internationale Erfahrung mit lokalem Know-how zusammen, um unsere Partner in Österreich, Belgien und der Schweiz dabei zu unterstützen, das Beste aus ihrer digitalen Werbung in herauszuholen. Wir stehen Unternehmen beratend zur Seite - und das ist erst der Anfang", sagt Christopher Ruzicka, Aleph's Regional Managing Director für Österreich, Belgien und die Schweiz.Aleph: 20 Jahre digitale ExzellenzEntdecken Sie unser Jubiläumsvideo auf unserer Website (https://www.alephholding.com/news/aleph-celebrates-its-20-year-anniversary) und erfahren Sie, wie Aleph die Zukunft der digitalen Wirtschaft gestaltet. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung, einer klaren Vision und einem globalen Netzwerk ist Aleph bereit für die nächsten 20 Jahre digitaler Transformation. Das Unternehmen bleibt dabei seinem Kernprinzip treu: die digitale Welt für alle zugänglich zu machen und nachhaltiges Wachstum in aufstrebenden Märkten zu fördern.Aleph fragt: "Wie groß ist deine Welt?" Die Antwort darauf beginnt heute.Presseanfragen: press@alephholding.com /www.alephholding.comÜber AlephAleph ist ein globales Netzwerk von digitalen ExpertInnenen, das an der Schnittstelle von Medien und Zahlungsverkehrsdienstleistungen Innovationen vorantreibt. Das Unternehmen verbindet über 60 führende digitale Medienplattformen (darunter Amazon, Criteo, Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X und andere) in über 150 Ländern und ermöglicht es 26.000 Werbetreibenden, über 3 Milliarden VerbraucherInnen zu erreichen. Localpayment, die Fintech-Tochter von Aleph, integriert Media Sales und Zahlungsabwicklungsdienstleistungen in einem leistungsstarken Angebot um die nahtlose globale Expansion seiner Kunden zu fördern. Digital Ad Expert von Aleph ist eine führende Bildungsplattform und bietet Zertifizierungen für Einzelpersonen und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, Regierungen und NGOs und IGOs wie der UNESCO.Entdecken Sie unser Jubiläumsvideo auf unserer Website! Das Aleph-Jubiläumsvideo hier ansehen (https://www.alephholding.com/news/aleph-celebrates-its-20-year-anniversary)Pressekontakt:AlephAdam BezeczkyE-Mail: adam.bezeczky@alephholding.comWebsite: https://www.alephholding.comOriginal-Content von: Aleph, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101422/100928579