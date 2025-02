Starke Zahlen haben der Ferrari-Aktie am Dienstag an der Heimatbörse in Italien zu einem Kurssprung von über +8% verholfen. Im Hoch stieg das Papier auf 453,70 € und rückte damit ganz dicht an das Rekordhoch von 456,70 € heran. Sind für die Aktie jetzt auch neue Rekorde drin und sollten Anleger auf diesem Niveau weiterhin kaufen? Zahlen über den Erwartungen Der Sportwagenbauer aus dem italienischen Maranello setzte im vierten Quartal 1,74 Milliarden ...

