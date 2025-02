Interview mit Andre Hoffmann, WiBau GmbH

Die WiBau GmbH bietet aktuell über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch eine nachrangige Anleihe (ISIN: DE000A383S94) mit einem Volumen von bis zu 1,1 Mio. Euro sowie einer kurzen Laufzeit bis 31. März 2027 an. Die Anleihe ist mit einen festen Zinskupon von 7,50 % p.a. sowie einen möglichen variablen Bonus von 0,5 % ausgestattet und kann ab einer Mindestanlage von 250 Euro gezeichnet werden. Die Anleihemittel dienen der Mitfinanzierung von zwei Mehrfamilienhäusern in bester Lage am Rheinufer in Wiesbaden - WiBau-Prokurist Andre Hoffmann erläutert uns die Hintergründe des Projektes.

Anleihen Finder: Hallo Herr Hoffmann, die WiBau GmbH sucht derzeit Investoren für eine nachrangige Projekt-Anleihe. Können Sie uns zunächst kurz die Emittentin vorstellen? Wer steht hinter der WiBau GmbH und welche Expertise bringen Sie im Wohnimmobilien-Sektor mit?

Andre Hoffmann: Sehr gerne! Mein Name ist Andre Hoffmann und ich vertrete die WiBau GmbH als Prokurist. Die WiBau setzt sich zusammen aus drei Gesellschaftern, die ihr Knowhow aus über 30 Jahren in der Immobilienbranche einbringen. Wir arbeiten mit einem festen Team und haben Expertisen in den Bereichen Grundstücks-/Immobilienankauf, Planung und Realisierung des Gebäudes und der Vermarktung der entstehenden Wohnungen. Um ein wenig besser zu verstehen, wer hinter der WiBau steht, möchte ich die drei Gesellschafter ganz kurz vorstellen:

- FB Vermögensverwaltungs GmbH: Uwe Bauer hat mit seinem Team und einem Netzwerk aus Partnern (u.a. Ingenieure, Architekten, Handwerksfirmen) in den letzten 30 Jahren Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 150 Mio. € entwickelt und positiv abgeschlossen. Er bringt das Wissen und Netzwerk mit, um die Planung und Ausführung optimal zu steuern.- P1-Immobilien: Mladen Duronic vertreibt und entwickelt mit der P1 seit über 20 Jahren erfolgreich Immobilien und kann einen Gesamtauftragsvolumen von über 450 Mio. € nachweisen. Er kennt den lokalen Markt bestens, wodurch wir uns das Grundstück der Rheingaustraße 103 sichern konnten.- witura GmbH: Unser Gründer Matthias Willenbacher ist Energiewende-Pionier. Wir bei der WITURA beschäftigen uns tagtäglich mit allen Themen rund um das nachhaltige Bauen. Wir betrachten ein Gebäude als Kraftwerk, welches Energie erzeugt, aber auch verbraucht. Diese beiden Faktoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...