Mainz (ots) -Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl ist die Diskussion zwischen den Parteien in vollem Gange - laut Umfragen beschäftigen die Themen Wirtschaft und Migration die Wählerinnen und Wähler in Deutschland besonders. Um diese Themen geht es am Donnerstag, 6. Februar 2025, 22.15 Uhr, im "Schlagabtausch" mit nun neu sechs Gästen verschiedener Parteien sowie einer verlängerten Sendezeit von jetzt 90 Minuten. ZDF-Moderator Andreas Wunn begrüßt im Studio: Grünen-Chef Felix Banaszak, FDP-Chef Christian Lindner, AfD-Chefin Alice Weidel, den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, Linken-Chef Jan van Aken und BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht.Wirtschaft und Migration als zentrale Themen im "Schlagabtausch"Der Blick auf die Wirtschaft macht vielen Menschen in Deutschland Sorgen: Welche Lösungen bieten die Parteien Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, um sich wieder mehr von dem eigenen Lohn leisten zu können? Wie wollen sie Unternehmen bessere Rahmenbedingungen schaffen? Was muss gegen den Bürokratiestau in Deutschland getan werden? Und wie sollen Mieten wieder erschwinglich werden?Nicht erst seit dem Fünf-Punkte-Plan von CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ist Migration auch im Wahlkampf ein heftig diskutiertes Thema. Welche Positionen vertreten die Politikerinnen und Politiker? Wie kann man Asylpolitik in Deutschland besser gestalten und zugleich ein attraktives Ziel für ausländische Fachkräfte sein?Wähler-Fragen und Analysen zum "Schlagabtausch"Im Vorfeld der "Schlagabtausch"-Sendung wurden alle Wahlprogramme unter die Lupe genommen: Migrationsexperte Prof. Daniel Thym und Wirtschaftsweise Prof. Ulrike Malmendier liefern Einschätzungen zu konkreten Vorschlägen aus den Wahlprogrammen. Und sie sagen auch, welche Ideen aus ihrer Sicht nur schwer zu realisieren wären.Über YouTube, Instagram und ZDFmitreden wurden für die Sendung Tausende von Fragen der Wählerinnen und Wählern zu den jeweiligen Parteien gesammelt. Einige davon werden in Schnellfragerunden an die Politik gestellt."Schlagabtausch XXL" auf YouTube, Faktencheck bei ZDFheute liveAuf dem YouTube-Kanal der ZDFheute ist der "Schlagabtausch" (https://www.youtube.com/watch?v=EsEYGQJV79o) in eine ZDFheute live-Sendung eingebettet. Direkt im Anschluss an die Sendung werden die Inhalte der Redebeiträge und die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten von Fachexperten und Politik-Beobachterinnen analysiert. Auch das ZDFheute-Check-Team ist dabei und nimmt Behauptungen und Aussagen aus der Sendung unter die Lupe.In der ZDFheute-App und auf ZDFheute.de (https://www.zdf.de/nachrichten) wird es nach der Sendung eine Zusammenfassung geben und im Anschluss auch einen ausführlichen Faktencheck, der stetig erweitert wird. Und auch auf den ZDFheute-Kanälen auf Instagram und Facebook wird die Sendung präsent sein.Der "Schlagabtausch" wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.