Teltow (ots) -Das im Dezember 2024 gestartete EU-geförderte Projekt micro2MACRO (m2M) zielt darauf ab, die Geweberegeneration durch eine innovative Bioprinting-Plattform voranzutreiben.m2M konzentriert sich auf die präzise Strukturierung von Zellaggregaten und Mikrogeweben zu stabilen, anpassbaren Transplantaten, die sich nach der Implantation zu funktionalen Geweben umbauen. Das Projekt bringt führende akademische Einrichtungen, Forschungszentren und Unternehmen zusammen, um skalierbare, personalisierte Transplantate für die Gewebereparatur zu entwickeln."Wir sind stolz darauf, Partner des m2M-Projekts zu sein und glauben an sein Potenzial, die Entwicklung von Therapien für die Geweberegeneration erheblich voranzutreiben. Wir freuen uns, unsere mehr als 30-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der regenerativen Medizin sowie unsere regulatorische Expertise als Inhaber einer EU-zugelassenen zellbasierten Therapie für die Knorpelreparatur einbringen zu können", erklärte Dr. Giulietta Roël, Executive Director der CO.DON GmbH.Über die technische Entwicklung hinaus wird m2M den Wissensaustausch und Workshops fördern, um die Fähigkeiten von Forschern und Angehörigen der Gesundheitsberufe in ganz Europa zu verbessern.- LinkedIn-Seite des Forschungsprojektes (https://www.linkedin.com/company/m2mproject/)- Weitere Informationen über das Forschungsprojekt und seine Finanzierung (https://cordis.europa.eu/project/id/101191729)Die CO.DON GmbH entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wurde bereits bei über 20.000 Patient:innen eingesetzt. Im Januar 2023 wurde die CO.DON GmbH von ReLive Biotechnologies, einem globalen Unternehmen mit Hauptsitz in den USA, übernommen.Geschäftsführung: Dr. Ying ZhouWeitere Informationen finden Sie unter www.codon.de | www.relivebio.com.