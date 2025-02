DJ EZB-Chefvolkswirt Lane nennt Elemente der Restriktivitätsanalyse

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) berücksichtigt bei der Beurteilung des Restriktivitätsgrads ihrer Geldpolitik nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane mindestens neun Faktoren. In einer Veranstaltung des Peterson Institute for International Economics erklärte Lane diese Faktoren folgendermaßen:

1. Das immer noch bedeutende Auslaufen supergünstiger Kredite, die in den Jahren aufgenommen wurden, in denen der EZB-Leitzins "lower for longer" zu bleiben versprach, und die nun refinanziert werden müssen

2. Dem entgegenwirkend: Die Transmission der Lockerung seit dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus

3. Die Auswirkungen der Erwartung künftiger Zinssenkungen auf die aktuellen Finanzierungsbedingungen

4. Der sich entwickelnde Beitrag quasi-exogener Einflüsse auf die Finanzierungsbedingungen (wie etwa der globale Aufwärtsdruck auf die Laufzeitprämien)

5. Die Dynamik der Risikoaufschläge für Anleihen und Aktien

6. Die Entwicklung der Kreditvergabestandards bei Bankkrediten

7. Der unterschiedliche zeitliche Verlauf von marktbasierter und bankbasierter Transmission

8. Die Reaktion von Konsum und Investitionen auf sich ändernde monetäre Bedingungen

9. Die Reaktion der Preisfindung auf sich ändernde monetäre Bedingungen

"Alle diese Faktoren fließen in unsere Kalibrierung der Geldpolitik ein (unsere Bewertung der Stärke der geldpolitischen Transmission wurde als zentral für unsere Reaktionsfunktion hervorgehoben) und lassen sich nicht in einem einzigen Indikator zusammenfassen, wie etwa dem Vergleich des vorherrschenden Leitzinses mit einer höchst unsicheren Schätzung des sogenannten neutralen Zinssatzes", sagte der EZB-Chefvolkswirt laut veröffentlichtem Redetext.

Der EZB-Rat hatte seine geldpolitische Ausrichtung in der vergangenen Woche als restriktiv bezeichnet. Das lässt erwarten, dass die EZB ihre Zinsen zunächst weiter senken wird.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2025 09:36 ET (14:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.