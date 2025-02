Datassential, die führende Plattform für Lebensmittel- und Getränkeinformationen, die die Verbindung zwischen Verbrauchern und der Industrie herstellt, hat die Erweiterung ihrer innovativen globalen Vertriebsinformationslösung um eine detaillierte Speisekarten- und LTO-Verfolgung (Limited-Time Offer, zeitlich begrenztes Angebot) in den fünf größten Märkten Europas angekündigt: Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. Diese Erweiterung festigt die Position von Datassential als Goldstandard für die Stärkung des Foodservice-Ökosystems mit umsetzbaren Erkenntnissen.

Mit einer Foodservice-Prospektionsplattform, die mehr als 11 Millionen Betreiber in über 70 Ländern und mehr als 100 Betreiberattribute erfasst, bietet die Lösung von Datassential beispiellose Tools zur Steigerung der Verkaufsproduktivität und der Gewinnraten. Durch die Aufnahme umfassender Speisekartendaten in diesen wichtigen europäischen Märkten erhalten die Benutzer Zugang zu tiefgreifenden Erkenntnissen, die intelligentere, datengestützte Speisekartenempfehlungen ermöglichen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betreiber zugeschnitten sind.

"Für unsere Kunden, die in der wettbewerbsintensiven Gastronomiebranche die Nase vorn behalten wollen, war es noch nie so wichtig wie heute, globale Speisekarten und zeitlich begrenzte Angebote zu verstehen", so Jim Emling, CEO von Datassential. "Indem wir umfassende Speisekarteninformationen aus den größten Märkten Europas in unsere Lösung integrieren, ermöglichen wir es Unternehmen, innovativ zu sein, Betreiber effektiv einzubinden und das Wachstum mit bemerkenswerter Genauigkeit voranzutreiben."

Kunden haben nun per Fingertipp Zugriff auf eine solide Auswahl an Speisekartendaten, die ihnen unübertroffene Möglichkeiten bieten, ihre globale Reichweite zu vergrößern. Durch die Hinzufügung von zeitlich begrenzten Angeboten und der Nachverfolgung neuer Artikel können Kunden ungenutzte Möglichkeiten aufdecken und aufkommenden Trends einen Schritt voraus sein, während sie sich in Top-Ketten in Frankreich, Großbritannien, Spanien und darüber hinaus entfalten.

Das erweiterte Angebot von Datassential spiegelt das fortwährende Engagement des Unternehmens wider, Kunden mit den Informationen auszustatten, die sie benötigen, um in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche erfolgreich zu sein. Durch die Bereitstellung von globaler Reichweite und präzisen Erkenntnissen unterstützt Datassential Unternehmen dabei, Daten in Chancen umzuwandeln.

Weitere Informationen über die globale Vertriebsinformationslösung von Datassential finden Sie unter www.datassential.com.

Über Datassential

Datassential ist die führende globale Informationsplattform für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Orientierungshilfen zu Trends, Wettbewerbsbenchmarks und Vertriebsinformationen bietet. Durch eine Reihe von KI-gestützten Lösungen, eine intuitive Benutzeroberfläche und proprietäre Daten verlässt sich das Ökosystem der Lebensmittel- und Getränkeindustrie auf Datassential, um seine Produkte effektiver zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen. Datassential wurde 2001 gegründet und liefert Erkenntnisse und Verkaufsdaten für Marken wie Burger King, DoorDash, General Mills, Land O'Lakes, Pepsi, Starbucks, Target und viele mehr.

