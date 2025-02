NEU-DELHI (dpa-AFX) - Ein militärisches Transportflugzeug aus den USA ist mit einer Gruppe von abgeschobenen Zugewanderten in Indien gelandet. An Bord hätten sich 104 indische Staatsbürger befunden, die zuvor illegal in die USA eingereist seien, berichteten der Sender NDTV sowie andere indische Medien. Es war demnach seit der Verschärfung der Migrationspolitik durch die neue US-Regierung der erste Abschiebeflug mit irregulären Migranten aus Indien.

Unter den 104 Passagieren befanden sich laut der Zeitung "India Today" auch 13 Kinder. Das Flugzeug sei nach dem Abflug in Texas in Amritsar im Norden Indiens gelandet. In früheren Medienberichten hatte es geheißen, mehr als 200 abgeschobene Personen seien in der Maschine gewesen.

Treffen Trumps mit Modi



Indiens Ministerpräsident Narendra Modi wird in der kommenden Woche in Washington erwartet. Bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump dürfte auch die Migrationspolitik ein Thema sein. Seit seinem ersten Tag im Amt treibt Trump einen harten Kurs voran und forciert unter anderem die Festnahme und Abschiebung von kriminellen Migranten und solchen ohne Aufenthaltserlaubnis.

Nach Berichten indischer Medien haben Behörden in den USA etwa 18.000 undokumentierte Personen auf eine erste Liste mit Indern gesetzt, die in ihr Heimatland zurückgeführt werden sollen./dg/DP/men