NEW YORK (dpa-AFX) - Der Google-Konzern Alphabet hat am Mittwoch die hohen Markterwartungen verfehlt und auf die Stimmung an den US-Börsen gedrückt. Hinzu kamen zahlreiche weitere Bilanzen großer US-Unternehmen, die enttäuschten. Zudem ist angesichts der erratischen Zollpolitik von Präsident Donald Trump die Unsicherheit nach wie vor hoch.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,14 Prozent auf 44.493,96 Punkte. Der weit gefasste S&P 500 gab um 0,38 Prozent auf 6.015,06 Punkte nach und der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 verlor 0,67 Prozent auf 21.422,52 Zähler.

Dass unter den "Glorreichen Sieben" nach Microsoft nun auch Alphabet nicht wie gewünscht lieferte, machte die Vortageserholung wieder weitgehend zunichte. Allerdings ist die Aktie bereits stark gelaufen und hatte am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Gemeint sind mit dem bildhaften Filmvergleich die sieben bedeutsamsten Tech-Konzerne in den USA, die auch weltweit viel beachtet werden und einzelne Indizes stark bewegen können.

Nun wird mit Spannung bereits auf das Zahlenwerk von Amazon gewartet, der Online-Handelsgigant legt am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen vor. Zudem steht noch die Bilanz von Nvidia aus. Die Instagram- und Facebook-Mutter Meta hatte bereits mit Zahlen überzeugt./ck/he

