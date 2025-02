Wien (www.fondscheck.de) - Weiterer britischer Fondsanbieter liebäugelt mit aktiven ETFs - ETF-NewsDas Traditionshaus M&G erwägt die Auflage von börsengehandelten Fonds, die aktiv von Portfoliomanagern gelenkt werden, so die Experten von "FONDS professionell".Die Briten wären mit dem Schritt nicht allein. Eine ganze Reihe von Fondsgesellschaften in Europa sei bereits in die Nische vorgedrungen - da sie stark wachse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...