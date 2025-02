Hamburg (www.fondscheck.de) - Union Investment hat die Hotel- und Büroimmobilie mit der Adresse Holstenkamp 1-3, Kieler Straße 143-147 in Hamburg gewinnbringend an die Plaza Hotelgroup aus Heilbronn verkauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...