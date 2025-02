Der Elektroautohersteller Tesla verzeichnet einen besorgniserregenden Einbruch seiner Verkaufszahlen in Deutschland, was sich auch in der Börsenperformance widerspiegelt. Die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen sind im Januar um drastische 59 Prozent auf lediglich 1.277 Einheiten gesunken - der niedrigste Stand seit vier Jahren. Besonders bemerkenswert ist dieser Rückgang vor dem Hintergrund, dass der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge im selben Zeitraum um 54 Prozent zulegte. Die Schwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf Deutschland; auch in Frankreich und Großbritannien wurden deutliche Einbußen von 63 beziehungsweise 12 Prozent registriert. Diese Entwicklung spiegelt sich im Aktienkurs wider, der im NASDAQ-Handel spürbare Verluste verzeichnete und um 1,9 Prozent auf 384,89 USD nachgab.

Geschäftszahlen unter Druck

Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen die herausfordernde Situation des Unternehmens. Der Gewinn pro Aktie sank erheblich auf 0,72 USD, verglichen mit 2,49 USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz konnte zwar leicht um 2,15 Prozent auf 25,71 Milliarden USD gesteigert werden, doch die schwache Gewinnentwicklung und die rückläufigen Absatzzahlen in wichtigen europäischen Märkten belasten die Zukunftsaussichten. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie, was die aktuelle Bewertung der Aktie in Frage stellt.

