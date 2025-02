© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi

Die Tesla Aktie fällt und BYD prescht mit neuer Technologie vor, während Musk mit OpenAI-Plänen für Unruhe bei Anlegern sorgt.Die Tesla-Aktie fiel am Dienstag um 6 Prozent, nachdem der chinesische Elektroauto-Riese BYD eine Partnerschaft mit DeepSeek ankündigte. Das Unternehmen plant, seine neuen Modelle mit einem fortschrittlichen Autopilot-ähnlichen System auszustatten, was Befürchtungen verstärkt, dass Tesla im Wettbewerb um autonomes Fahren ins Hintertreffen gerät. Gleichzeitig wächst die Sorge um die Ablenkungen von CEO Elon Musk, der Berichten zufolge ein Konsortium von Investoren anführt, um OpenAI zu übernehmen. Dies geschieht, während er zunehmend in politische Aktivitäten …