© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

Der US-Senat treibt Stablecoin-Regulierung voran, während die Trump-Regierung auf digitale Dollar setzt und CBDCs ablehnt, um die US-Finanzdominanz zu sichern.Die USA drängen auf eine klare Regulierung von Stablecoins und setzen auf eine digitale Dollar-Dominanz. Während der republikanisch geführte Senat unter der Führung von Bill Hagerty eine neue Gesetzesinitiative startet, untermauert Trump-Berater David Sacks die Bedeutung von Stablecoins für die Finanzstrategie der Regierung. Senat treibt GENIUS Act voran - Stablecoin-Regulierung nimmt Fahrt auf Die Diskussion um Stablecoins in den USA geht in eine neue Runde: Senator Bill Hagerty plant, noch diese Woche den Guiding and Establishing …