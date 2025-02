In wenigen Tagen stehen die nächsten Verhandlungen zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi an. Im Vorfeld scheinen die Arbeitnehmervertreter den Druck noch einmal erhöhen zu wollen. Aufgerufen wurde zu erneuten Warnstreiks, die dieses Mal "ausgewählte Briefzentren" quer durch die Bundesrepublik betreffen sollen.Anzeige:Die Tochter der DHL Group (DE0005552004) reagierte allerdings gelassen. Die Beteiligung an den Streiks fiel Unternehmensangaben zufolge recht überschaubar aus. In 21 Briefzentren haben demnach nur etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...