DJ Aktien Schweiz fester - Pharmawerte Tagesgewinner

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte mit einem Plus gezeigt und damit die Abgaben vom Vortag wieder aufgeholt. Angetrieben wurde der Markt dabei von den Aufschlägen bei den Pharmawerten Novartis (+3,1%) und Roche (+1,9%). Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Ergebnisse von Novo Nordisk und GSK. Bei Novo Nordisk wurden die Geschäftszahlen als stark bewertet, bei GSK der Ausblick.

Das Risiko möglicher US-Zölle auf Importe aus Europa bremste die Risikobereitschaft der Anleger allerdings etwas aus. Während die US-Zölle gegenüber Kanada und Mexiko zunächst für einen Monat ausgesetzt wurden, traten die zusätzlichen Zölle in Höhe von 10 Prozent gegenüber China in Kraft. Die Ungewissheit bezüglich der Zölle dürfte die Hürde für Zinssenkungen der US-Notenbank erhöhen, hier rechnen die Marktstrategen von Morgan Stanley nun vorläufig mit nur einer Zinssenkung in diesem Jahr im Juni.

Der SMI verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 12.579 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,21 (zuvor: 28,34) Millionen Aktien.

Ebenfalls mit Aufschlägen zeigten sich die Aktien aus dem Versicherungssektor. Hier ging es für die Papiere von Zurich Insurance um 0,3 Prozent nach oben, Swiss Life gewannen 1,1 Prozent und Swiss Re rückten um 0,7 Prozent vor. Schlusslicht im SMI waren dagegen die Titel von Swatch mit einem Minus von 2,2 Prozent.

Die Aktien der UBS standen erneut unter Druck und verloren weitere 1,5 Prozent nach den Ergebnissen für das vierte Quartal am Vortag. Der Bankenriese profitierte im Berichtszeitraum zwar von einem deutlichen Wachstum der Investmentbank sowie der Vermögensverwaltung und verdiente mehr als erwartet. Dazu steigt die Dividende und die Bank kündigte für 2025 weitere Aktienrückkäufe an. Sie prognostiziert für das laufende Quartal aber zugleich einen Rückgang des Nettozinsertrags in der Vermögensverwaltung und im Bereich Personal & Corporate Banking.

Für die Aktien von Dormakaba ging es um 5,2 Prozent aufwärts. Der optimistische Ausblick des Herstellers von Schließsystemen und voll vernetzten elektronischen Zutrittslösungen zeigt den Vontobel-Analysten, dass die eingeleitete Transformation offenbar Wirkung zeige. Das neue Management-Team um CEO Reuter reduziere eine komplexe Struktur. Die Herausforderungen blieben jedoch vielfältig und nach Ansicht der Analysten erwartet der Markt bereits eine erhebliche Normalisierung. Bedeutende Restrukturierungskosten werden weiterhin anfallen. Margenspitzen wie 2019 mit einer EBITDA-Marge 16 Prozent seien derzeit außer Reichweite.

February 05, 2025 11:39 ET (16:39 GMT)

