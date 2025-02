DJ XETRA-SCHLUSS/DAX höher - Immobilienwerte erleben Renaissance

DOW JONES--Nach einem Start im Minus ist es am deutschen Aktienmarkt im Tagesverlauf gemächlich nach oben gegangen. Der DAXschloss 0,4 Prozent im Plus bei 21.589 Punkten. Es war ein vergleichsweise ruhiger Tag, auch die laufende Berichtssaison pausierte. US-Präsident Donald Trump wandte sich anderen Themen zu, doch wird an der Börse fest damit gerechnet, dass er Europa noch mitteilen wird, welche Zölle er auf dort hergestellte Waren verhängen will. Gegenüber der Europäischen Union besteht ein massives Handelsdefizit und Einfuhrzölle wurden auch schon in Aussicht gestellt. Die ganze Dynamik rund um Zölle hat die Aktienpreise zuletzt stark schwanken lassen.

Profiteur der jüngsten Verunsicherung ist Gold, schon seit langem steigen die Preise für das Edelmetall. Während in Deutschland physisches Gold in steigende Preise hinein von Privatleuten gern verkauft wird, ist es in anderen Ländern der Welt momentan stark gesucht. Wie lange die Nachfrage noch hoch bleibt, ist ungewiss, gewiss ist jedoch, dass die Kryptowährungen mit den jüngsten Turbulenzen am Aktienmarkt teils deutlich unter Druck gerieten. Dass Trump ein Freund des Bitcoin ist, hat sich bisher noch nicht bewahrheitet.

Immobilienwerte gesucht

Immobilien werden gerne als Betongold bezeichnet, was die vergangenen Jahre eher nicht der Fall war. Doch die Nachfrage nach Wohnungen ist unverändert hoch. Am Mittwoch gab es positive Kommentare von Goldman Sachs und Berenberg zu Vonovia (+3,5%). Der Cashflow von Vonovia dürfte nach Einschätzung von Berenberg wieder moderat wachsen, was diejenigen Investoren gerne hören, die auf Dividenden setzen. Das Unternehmen bleibe aufgrund seiner hohen Ertragsstabilität und des aktuellen Bewertungsniveaus eine attraktive Wahl für Investoren. Für TAG-Immobilien ging es um 3,2 Prozent nach oben, Aroundtown und LEG schlossen ebenfalls deutlich im Plus.

Auf der Verliererseite standen einmal mehr Autos, gedrückt von den drohenden US-Zöllen. Derweil verzeichnete der deutsche Automarkt auch zum Jahresstart rückläufige Zulassungszahlen. Die Neuzulassungen sanken im Januar um knapp 3 Prozent auf 207.640 Fahrzeuge. VW gaben 1,4 Prozent nach, Mercedes Benz um 1,2 und BMW um 1,1 Prozent.

Der chinesische Online-Händler JD.com hat einem Bloomberg-Bericht zufolge sein Interesse an einer Übernahme von Ceconomy, der Mutter von Media Markt und Saturn, erneuert. Das hauchte der Aktie Leben ein, für die es um 13,4 Prozent nach oben ging.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.585,93 +0,4% +8,25% DAX-Future 21.687,00 +0,4% +8,55% XDAX 21.591,84 +0,5% +8,88% MDAX 26.648,25 +0,9% +3,97% TecDAX 3.770,97 +1,2% +10,22% SDAX 14.566,29 +0,6% +6,05% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,50 +22 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 21 18 1 3.107,8 60,6 64,2 MDAX 29 21 0 418,5 22,4 23,6 TecDAX 20 9 1 799,6 17,7 28,4 SDAX 38 30 2 96,1 8,2 7,1 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.