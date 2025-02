Altcoin-Crash: Massive Verluste erschüttern den Kryptomarkt

Der Kryptomarkt durchlebt aktuell eine außergewöhnliche Phase, die sich deutlich von früheren Bullruns unterscheidet. Während in der Vergangenheit klare Zyklen zu beobachten waren - erst Bitcoin-Dominanz, dann Ethereum-Rally, gefolgt von einer Altcoin-Season - zeigt sich derzeit ein völlig anderes Bild, das von massiven Verlusten bei nahezu allen Altcoins geprägt ist.

Dramatische Einbrüche bei Altcoins

Das vergangene Wochenende hat Krypto-Investoren hart getroffen, insbesondere jene, die auf Altcoins gesetzt haben. Selbst Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, musste einen Einbruch von über 30% verkraften, während Bitcoin nur etwa 10% unter seinem Allzeithoch notiert.

Der Krypto-Analyst Miles Deutscher zeigt seinen über 600.000 Followern auf X die verheerenden Verluste auf. Egal ob Meme Coins wie Dogwifhat und Bonk mit Verlusten von 70-90%, AI Agents, Real World Assets oder DeFi-Coins - die Verluste ziehen sich durch alle Kategorien.

Wall Street Pepe Presale verzeichnet Rekordzahlen

Während die meisten Altcoins massive Verluste verzeichnen, erlebt der Wall Street Pepe Presale einen regelrechten Boom. Der neue Meme Coin nähert sich bereits der 70-Millionen-Dollar-Marke und könnte laut Analysten nach dem Börsenlistung um das 20-fache steigen.

Investoren haben noch für kurze Zeit die Möglichkeit, WEPE-Token zum Fixpreis im Presale zu erwerben. Obwohl der Countdown auf der Website noch über 10 Tage anzeigt, könnte der Vorverkauf aufgrund der hohen Nachfrage bereits diese Woche abgeschlossen sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.