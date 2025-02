Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Ab Mai wird die ikonische Attraktion für fünf Monate geschlossen seinEmaar hat die vorübergehende Schließung von Dubai Fountain, dem größten Springbrunnen der Welt in Downtown Dubai, bekannt gegeben, um eine umfassende Modernisierung und routinemäßige Instandhaltung durchzuführen. Die Renovierung wird im Mai beginnen und voraussichtlich fünf Monate in Anspruch nehmen.Die Dubai Fountain ist seit Jahren das Herzstück von Downtown Dubai und zieht mit ihren synchronen Wasser-, Musik- und Lichtvorführungen Millionen von Besuchern in ihren Bann. Als Symbol für Festlichkeit und Kunstfertigkeit hat es die Bühne für unvergessliche Momente bereitet, die von Zuschauern aus aller Welt beklatscht wurden.Mit dieser Erweiterung wird sichergestellt, dass die Fontäne weiterhin atemberaubende Darbietungen liefert und die Besucher mit noch faszinierenderen Darbietungen begeistert. Zu den Neuerungen gehören fortschrittliche Technologien, verbesserte Choreografien sowie ein verbessertes Ton- und Beleuchtungssystem, die allesamt für eine noch spektakulärere und mitreißendere Show sorgen sollen. Während der Brunnen eine kurze Pause für diese grundlegenden Verbesserungen einlegt, können die Gäste weiterhin das pulsierende Angebot von Downtown Dubai genießen, von den Weltklasse-Einkaufs- und Speiseangeboten in der Dubai Mall bis hin zum atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa.Mohamed Alabbar, Gründer von Emaar, kommentierte das Upgrade wie folgt: "Dubai Fountain ist mehr als ein Spektakel - es ist ein Spiegelbild der Seele Dubais, wo Kunst, Innovation und Emotionen in perfekter Harmonie zusammenkommen. Während wir dieses ikonische Wahrzeichen aufwerten, schaffen wir weiterhin Erlebnisse, die Menschen verbinden, zum Staunen anregen und den Test der Zeit bestehen."Emaar ist weiterhin bestrebt, außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, und freut sich darauf, nach seiner Rückkehr eine noch spektakulärere Dubai Fountain zu präsentieren. Die vorübergehende Schließung des Brunnens wird die notwendigen Verbesserungen ermöglichen, um seinen Kultstatus als eines der berühmtesten Wasserspiele der Welt zu erhalten und sicherzustellen, dass er auch in den kommenden Jahren ein beliebtes Ausflugsziel bleibt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2613602/Emaar_Dubai_Fountain.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-dubai-brunnen-erhalt-eine-atemberaubende-umgestaltung-vorubergehende-schlieWung-fur-upgrade-und-verbesserung-angekundigt-302369158.htmlPressekontakt:pr@emaar.aeOriginal-Content von: Emaar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178603/5964973