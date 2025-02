Turbo-Start mit SchrecksekundenWenn in Tagen Monate passierenEs heißt, man solle einer neuen Regierung 100 Tage geben, um sich in ihr Amt einzufinden. Donald Trump ist auch in dieser Hinsicht anders. Noch am Tag seiner Amtseinführung legte er mit seinen ersten Dekreten los, und die hatten es sin sich, etwa der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen oder die Begnadigung der Teilnehmer am sogenannten "Sturm auf das Kapitol". Gleichzeitig rief er den Notstand an der Grenze zu Mexiko aus, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...