XRP Kurs: Preis fällt durch Netzwerkausfall wieder auf 2,50 Dollar

Der XRP-Kurs fiel heute infolge eines kurzfristigen Netzwerkausfalls wieder auf 2,50 Dollar zurück. Nachdem der Coin zuvor eine starke Erholung verzeichnet hatte, sorgte die technische Störung verständlicherweise für Verunsicherung bei vielen Anlegern. Obwohl die Blockchain mittlerweile wieder stabil läuft und keine Transaktionen verloren gingen, bleibt die Frage, ob sich XRP schnell erholen kann oder ob weitere Verluste drohen.

Ripples Coin XRP hat eine kurstechnisch sehr turbulente letzte Woche hinter sich. Hatte er noch im letzten Monat ein Jahreshöchststand von bis zu 3,40 Dollar erreichen können und sich noch zu Beginn der vergangenen Woche über 3 Dollar gehalten, ging es dann für ihn am 2. und 3. Februar steil abwärts, und XRP fiel zwischenzeitlich sogar unter die 2-Dollar-Marke zurück. Das passierte im Rahmen einer breiteren Marktkorrektur, die auch andere Coins wie Bitcoin und Ethereum nach unten riss.

Daraufhin konnte XRP sich jedoch schnell wieder erholen und war gestern bereits wieder auf knapp 2,80 Dollar gestiegen. Innerhalb der letzten 24 Stunden erlebte der Coin nun jedoch erneut eine heftige Korrektur um über 5 Prozent. Auslöser dafür dürfte vor allem ein Netzwerkausfall des XRP Ledgers gewesen sein.

UPDATE: XRP Ledger is back online after over an hour long network halt.



"It looked like consensus was running but validations were not being published, causing the network to drift apart," says Ripple technology chief David Schwartz. Schwartz said that his observations were… pic.twitter.com/yKHrsdiJiC