Ethereum-ETFs brechen Rekorde: BlackRock investiert über 280 Millionen Dollar

Der Ethereum-Markt erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung, wobei die Kryptowährung in den letzten 24 Stunden um etwa 1 Prozent gestiegen ist und damit eine stärkere Performance als der Gesamtmarkt zeigt. Besonders bemerkenswert sind die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Ethereum-ETFs, die neue Rekorde verzeichnen.

Historische Zuflüsse in Ethereum-ETFs markieren Wendepunkt

Die Ethereum-ETFs haben einen bedeutenden Meilenstein erreicht, mit Zuflüssen von über 300 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Diese Entwicklung zählt zu den höchsten täglichen Einflüssen überhaupt und deutet auf ein wachsendes institutionelles Interesse an der zweitgrößten Kryptowährung hin.

BlackRock, einer der führenden Vermögensverwalter weltweit, hat dabei eine besonders aktive Rolle eingenommen und etwa 100.535 ETH im Wert von fast 285 Millionen US-Dollar erworben. Als Betreiber des größten Ethereum-ETFs unterstreicht dies das zunehmende institutionelle Engagement im Krypto-Sektor.

Wall Street Pepe: Presale erreicht 69,5 Millionen Dollar

Im Schatten der Ethereum-ETF-Entwicklungen hat sich ein weiteres Projekt hervorgetan: der Wall Street Pepe Token (WEPE). Der innovative Meme-Coin, der sich durch die Kombination von spielerischer Symbolik mit einem community-basierten Trading-Konzept auszeichnet, hat bereits beeindruckende Investitionen angezogen.

Mit einem Gesamtvolumen von über 69,5 Millionen US-Dollar im Presale und täglichen Zuflüssen von mehr als einer Million Dollar demonstriert das Projekt eine bemerkenswerte Marktnachfrage. Interessierte Investoren können den Token derzeit noch zu einem festen Preis erwerben, bevor eine mögliche Börsennotierung erfolgt.

