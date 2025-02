It's raining Starship, hallelujah: Nach dem siebten Testflug von SpaceX' Starship am 16. Januar sind unzählige Trümmerteile über den Turks und Caicosinseln in der Karibik niedergegangen. Verletzt wurde niemand, glücklich sind die Inselbewohner:innen dennoch nicht. Nach dem siebten Testflug des Starship von SpaceX, verbuchte das Raumfahrtunternehmen von Milliardär Elon Musk den Start als Erfolg - trotz Explosion beziehungsweise "ungeplanter schneller ...

