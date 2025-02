© Foto: Michael Kappeler - dpa

Ist Großbritannien der heimliche Profiteur von Donalds Trumps Handelskrieg? Einige Analysten glauben das. Kommt jetzt die große UK-Aktienrallye? Die Finanzmärkte gerieten diese Woche erneut in Turbulenzen, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Pläne für weitere Importzölle bekräftigt hatte. Während er Mexiko und Kanada eine Schonfrist von 30 Tagen einräumte, um den Drogenschmuggel in die USA einzudämmen, verhängte er zusätzliche Zölle von zehn Prozent auf chinesische Importe, worauf Peking mit Gegenzöllen von bis zu 15 Prozent reagierte. Auch die europäischen Märkte sind im Visier von Trumps Handelskrieg. So kündigte Trump kürzlich an, dass Zölle auf EU-Importe "definitiv kommen werden". …