NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späteren US-Handel nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte am Nachmittag ein Tageshoch bei 1,0442 US-Dollar und kam dann wieder deutlicher zurück. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete sie 1,0410 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0422 (Dienstag: 1,0335) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9595 (0,9675) Euro.

Im europäischen Nachmittagshandel belasteten teilweise enttäuschende US-Konjunkturdaten den Dollar, während der Euro im Gegenzug weiteren Auftrieb erhielt. In den Vereinigten Staaten hat sich die Stimmung unter den Dienstleistern zu Beginn des Jahres überraschend eingetrübt. Zuvor allerdings waren starke Jobdaten aus der Privatwirtschaft veröffentlicht worden. Im Januar waren laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP mehr Stellen als erwartet geschaffen worden./ck/he