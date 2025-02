AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller Tesla verzeichnet im Januar 2025 auch einen Einbruch der Automobilverkäufe in Deutschland. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, US88160R1014) verkaufte im Januar 2025 in Deutschland fast 60 Prozent weniger Automobile als im Vorjahreszeitraum,...

Den vollständigen Artikel lesen ...