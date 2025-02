FoodChain ID, ein Anbieter von Zertifizierungsdiensten und -technologien für die Agrar- und Lebensmittelindustrie, und &Wider, ein Unternehmen für Due-Diligence-Daten, das das Engagement von Arbeitnehmern für eine verantwortungsvolle Beschaffung misst, kündigen ihre Partnerschaft für die risikobasierte Überwachung und Prüfung der Arbeitsbedingungen und des Engagements von Arbeitnehmern an. Der neue Service erfüllt die Nachfrage globaler Markenunternehmen nach einer Überwachung und Minderung potenzieller Probleme von Arbeitnehmern innerhalb ihrer Lieferketten sowie die Anforderungen an transparente Maßnahmen und Berichterstattung gemäß der Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht im Bereich Nachhaltigkeit (CSDDD) und der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) der Europäischen Union (EU).

Die CSDDD hat eine Sorgfaltspflicht für große Unternehmen geschaffen, um nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte sowie Umweltprobleme innerhalb eines Unternehmens und bei Zulieferern zu identifizieren und zu beheben. Die CSRD verlangt von allen am EU-Markt teilnehmenden Unternehmen Offenlegungen und Prüfungen in mehreren Geschäftsbereichen, einschließlich sozialer Auswirkungen.

FoodChain ID bringt mit dem Ziel, die Lebensmittelversorgungskette sicher und transparent zu machen, globale Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Zertifizierungsprüfung in die neue Partnerschaft ein. &Wider bietet skalierbare Technologie und Daten für einen besseren Einblick in die Arbeitsbedingungen innerhalb der Lieferketten. &Wider führt die Umfragen zur Messung der Arbeitsbedingungen durch und liefert Daten, die bei der Erstellung gezielter Sozialaudits durch unabhängige Prüfer von FoodChain ID helfen. Kunden profitieren von einer verbesserten Risikobewertung, einer Frühwarnung bei Problemen mit Lieferanten, laufenden Daten zur Unterstützung von ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Informationen zur Einhaltung der CSDDD/CSRD.

Dr. Chetan Parmar, Senior Vice President of Technical Services für Europa und Asien bei FoodChain ID, erklärt: "FoodChain ID bringt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeitsdienstleistungen und -audits in unsere Partnerschaft mit &Wider ein, um Unternehmen bei der Einhaltung der CSDDD und CSRD zu unterstützen. Tatsächlich schreibt die CSRD Audits vor, um die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der von Unternehmen offengelegten sozialen Kennzahlen sicherzustellen."

Lea Esterhuizen, Gründerin und CEO von &Wider, fügt hinzu: "Die EU-Richtlinien verlangen robuste Datenmanagementsysteme für eine transparente und nachvollziehbare Risikoprävention und Minderung der potenziellen Ausbeutung von Arbeitnehmern. Die Methodik von &Wider deckt die Arbeitsbedingungen entlang der globalen Lieferketten auf, um Arbeitnehmer und Unternehmen zu schützen."

Weitere Informationen über die Partnerschaft und die Dienstleistungen von FoodChain ID und &Wider finden Sie unter: Risk-based Monitoring and Auditing of Worker Conditions.

Über FoodChain ID

FoodChain ID ist ein vertrauenswürdiger Anbieter für über 30.000 Unternehmen in der globalen Lieferkette, der technologiebasierte Lösungen und technisches Know-how bereitstellt, um die Lebensmittelversorgungskette sicher, konform und transparent zu halten. Zu den Servicebereichen gehören die Einhaltung von Vorschriften, die Zertifizierung der Lebensmittelsicherheit, die Produktzertifizierung, Tests und die Produktentwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.foodchainid.com for more information.

Über &Wider

&Wider ist ein Anbieter von Menschenrechtsdaten. Sie überwachen die Menschenrechte entlang globaler Lieferketten und sind in 68 Ländern und 12 Sektoren aktiv, darunter auch in Branchen, die als risikoreicher gelten. Ihre Überwachung kombiniert genaue, zuverlässige Daten, die die Erfahrungen der am stärksten gefährdeten Arbeitnehmer einbeziehen, mit der Unterstützung von Unternehmen, die ihre Ergebnisse nutzen können, um bei Bedarf Verbesserungen voranzutreiben. Sie überwachen die Menschenrechte auf Makro- und Mikroebene: in ganzen Beschaffungsregionen und von Unternehmen zu Unternehmen, wo eine solche Sichtbarkeit die Priorisierung und wesentliche Verbesserungen unterstützen kann. Sie sind seit 2014 in diesem Bereich tätig. Um mehr über &Wider zu erfahren, besuchen Sie bitte www.andwider.com

