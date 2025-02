NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einem etwas schwächeren Start ins Plus gedreht. Zwar verfehlte das Börsenschwergewicht Alphabet mit seinem Quartalsbericht die hohen Erwartungen und auch AMD lieferte nicht die erhofften Ergebnisse, doch das schüttelte der Markt ab. Stattdessen wurde bei anderen Technologieaktien spürbar zugegriffen, etwa beim KI-Flaggschiff Nvidia, bei Broadcom, Marvell Technology und Arm Holdings.

Im Allgemeinen lieferten Quartalsberichte von US-Unternehmen teils Licht, teils Schatten und auch die Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Angesichts der erratischen Zollpolitik von Präsident Donald Trump bleibt obendrein die Unsicherheit nach wie vor hoch.

Der Dow Jones Industrial beendete den Tag knapp unter seinem Tageshoch mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 44.873,20 Punkte. Damit rückt das jüngste Rekordhoch von Anfang Dezember bei knapp unter 45.074 Zählern wieder in den Blick.

Der weit gefasste S&P 500 gewann am Mittwoch 0,39 Prozent auf 6.061,48 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 21.658,16 Zähler./ck/he

