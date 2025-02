Beijing (ots/PRNewswire) -Chinas führender Baijiu-Hersteller Wuliangye schickte seine Frühlingsfestgrüße an die Welt durch eine 3D-Werbung, die am 27. Januar am Times Square in New York enthüllt wurde.Während des fröhlichen und friedlichen Frühlingsfestes werden die Konzepte der chinesischen Zivilisation wie Frieden und Harmonie verbreitet, um das gegenseitige Verständnis, den Respekt und die Interaktion zwischen den Völkern zu fördern.Die Werbung präsentierte die Marke Wuliangye durch einen liebenswert animierten Riesenpanda, der ein Verspaar mit der Bedeutung "Harmonie" entfaltete. Damit wurde die Wuliangye-Markenkultur der "Harmonie" in das Frühlingsfest integriert und der Welt die guten Wünsche der chinesischen Nation für eine neue Zukunft im Zeichen der globalen "Harmonie" übermittelt.Anlässlich des Festes bereiten Chinesen stets üppige Speisen zu und stoßen mit chinesischem Baijiu auf ihre Familien, Freunde und Vorfahren an. Als einer der ältesten chinesischen Baijiu spiegelt Wuliangye die Verbundenheit und das Streben des chinesischen Volkes wider und ist ein kulturelles Symbol für die Feierlichkeiten zum Frühlingsfest.Wuliangye lancierte zur Begrüßung des Jahres der Schlange - der ersten Ausgabe, nachdem die UNESCO das Frühlingsfest, die Bräuche des chinesischen Volkes zur Feier des traditionellen Neujahrs, in die repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen hatte - die 3D-Werbung am Times Square, in der nicht nur Segenswünsche übermittelt, sondern auch der Charme der chinesischen Baijiu-Kultur gezeigt wird.Wuliangye Baijiu wird aus Sorghum, Reis, Klebreis, Weizen und Mais hergestellt und ist der erste Schnaps der Welt, der aus fünf Getreidesorten destilliert wird. Wuliangye hat alte Gärgruben, die ein wertvolles materielles Kulturerbe darstellen und seit der Yuan- und Ming-Dynastie über 700 Jahre lang gären. Die reichhaltigen Mikroorganismen im Grubenschlamm verleihen dem Wuliangye ein unvergleichliches, einzigartiges Aroma und einen delikaten Geschmack. Auch die seit über tausend Jahren überlieferten Brautechniken haben schließlich den einzigartigen Geschmack und die Qualität von Wuliangye hervorgebracht.In den letzten Jahren hat sich Wuliangye aktiv an der Globalisierung beteiligt. Im Rahmen einer "Harmony Global Tour"-Kampagne hat es bereits mehrere Länder und Regionen auf allen fünf Kontinenten besucht. Um das internationale Geschäft auszubauen, hat der chinesische Baijiu-Hersteller drei internationale Marketingzentren im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in Amerika eingerichtet und seine Produkte in Duty-Free-Läden, Einzelhandelsgeschäften, Catering-Diensten, E-Commerce-Plattformen und über spezielle Kanäle angeboten.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/344240.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2610929/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2610930/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2610931/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-der-chinesische-baijiu-hersteller-wuliangye-sendet-fruhlingsfest-gruWe-an-die-welt-am-new-yorker-times-square-302369386.htmlPressekontakt:silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5964993