DJ Qiagen steigert Umsatz und operativen Gewinn 2024

DOW JONES--Qiagen hat im Schlussquartal 2024 Umsatz und operativen Gewinn gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister aus Hilden meldete für die Monate Oktober bis Dezember einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 0,61 Dollar, verglichen mit einem Zielwert von mindestens 0,60 Dollar und einem Vorjahreswert von 0,55 Dollar. Der Umsatz stieg vergleichbar - also bereinigt um Währungseffekte - um 2 Prozent auf 521 Millionen Dollar und damit mehr als die angekündigten mindestens 520 Millionen Euro.

Analysten hatten nach einem Konsens mit 521 Millionen Dollar Umsatz und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,60 Dollar gerechnet.

In Jahressicht ergab sich ein Umsatzwachstum von 1 Prozent auf 1,978 Milliarden Dollar und ein Anstieg des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie von 6 Prozent auf 2,20 Dollar.

"Unsere Teams haben das Jahr 2024 mit einer soliden Leistung im vierten Quartal abgeschlossen und damit unsere Prognose für Konzernumsatz und Profitabilität übertroffen. Die Ergebnisse unterstreichen die Widerstandsfähigkeit unseres Portfolios mit über 85 Prozent an wiederkehrenden Umsätzen und unseren Fokus darauf, in einem herausfordernden Umfeld solides profitables Wachstum zu erzielen", sagte Qiagen-Chef Thierry Bernard. "Unser solides Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2024 spiegelt unsere Pläne für weiteres starkes Wachstum in 2025 wider, so dass wir unsere Ziele für 2028 einmal mehr bekräftigen können", ergänzte Bernard.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Qiagen damit, dass sich die soliden Wachstumstrends aus dem zweiten Halbjahr 2024 weiter fortsetzen werden. Das Unternehmen erwartet einen Anstieg des Konzernumsatzes von etwa 4 Prozent (CER). Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie soll bei mindestens 2,28 Dollar (CER) liegen. Diese Erwartung stützt sich auf dem Ziel, die bereinigte operative Marge um mindesten 150 Basispunkte auf über 30 Prozent zu erhöhen, während geringere nicht-betriebliche Ergebnisbeiträge und ein höherer bereinigter Steuersatz als im Jahr 2024 absorbiert werden.

February 05, 2025 16:07 ET (21:07 GMT)

