Osnabrück (ots) -Der Spitzenkandidat der Linkspartei fordert eine staatlich gesteuerte Transformation der Autobranche. "Wieso sollte VW nicht anfangen, Straßenbahnen zu bauen?", fragte Jan van Aken im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Staat könne das fördern, indem er dem Konzern Abnahmegarantien gibt. "Klappt bei der Rüstungsindustrie ja auch. Und was mit Panzern geht, sollte mit Straßenbahnen auch funktionieren", sagte van Aken der "NOZ" weiter.Die Linke kämpft um den Einzug in den Bundestag, die Zustimmungswerte verbesserten sich in Umfragen zuletzt leicht. Sie fordert unter anderem Klimaschutzmaßnahmen, die arme Menschen nicht belasten. "Wenn man versucht, Klimaschutz zu machen, ohne soziale Nöte zu bedenken, hat man die Mehrheit gegen sich", so van Aken. Deswegen hätten die Grünen der Klimapolitik "einen Bärendienst" erwiesen.Auch würde er eine schwarz-rote einer schwarz-grünen Koalition vorziehen. "Weil den Grünen einfach komplett die soziale DNA fehlt", so van Aken im "NOZ"-Interview. "Und jetzt macht Habeck mit seinem Rumgeiere einen auf Merkel, das kann man alles nicht wollen."