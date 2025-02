Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 février/February 2025) - The common shares of Barranco Gold Mining Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Barranco Gold Mining Corp., headquartered in Vancouver, is a gold-focused exploration company dedicated to advancing the King Gold Project within Canada's emerging gold district, the Spences Bridge Gold Belt (SBGB). The company holds 3,200 hectares across eight 100% owned claims strategically positioned in this promising region. The SBGB is a 110 km northwest-trending belt characterized by intermediate to felsic volcanic rocks of the Cretaceous Spences Bridge Group, known for their potential to host low-sulphidation epithermal gold quartz veins.

_________________________________

Les actions ordinaires de Barranco Gold Mining Corp. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Barranco Gold Mining Corp., dont le siège social est à Vancouver, est une société d'exploration axée sur l'or qui se consacre à l'avancement du projet King Gold dans le district aurifère émergent du Canada, la ceinture aurifère de Spences Bridge (SBGB). La société détient 3 200 hectares répartis sur huit claims détenus à 100 % et positionnés stratégiquement dans cette région prometteuse. La SBGB est une ceinture de 110 km orientée vers le nord-ouest caractérisée par des roches volcaniques intermédiaires à felsiques du groupe crétacé de Spences Bridge, connues pour leur potentiel à abriter des veines de quartz aurifère épithermales à faible sulfuration.

Issuer/Émetteur : Barranco Gold Mining Corp. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : BAR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 30 687 008 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 0 CSE Sector/Catégorie : Mining/Minier CUSIP : 06833H 10 2 ISIN : CA 06833H 10 2 9 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 6 FEB 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts : Integral Transfer Agency

The Exchange is accepting Market Maker applications for BAR. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)