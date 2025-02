Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 février/February 2025) - The common shares of Viridian Metals Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Viridian Metals is a leader in generative metal exploration with a focus on environmental responsibility and ethical practices. Founded to discover new critical metals deposits capable of transforming supply chains, Viridian leverages innovative technologies and methods to enhance efficiency and sustainability in jurisdictions leading the energy transition. Viridian maintains expertise in a range of critical metals with a primary focus on copper, nickel and cobalt in the near term. Viridian's commitment to environmental responsibility and ethical practices ensures that its projects contribute meaningfully to the green transition, creating sustainable value for all stakeholders.

Les actions ordinaires de Viridian Metals Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Viridian Metals est un leader de l'exploration générative des métaux, qui met l'accent sur la responsabilité environnementale et les pratiques éthiques. Fondée pour découvrir de nouveaux gisements de métaux critiques capables de transformer les chaînes d'approvisionnement, Viridian s'appuie sur des technologies et des méthodes innovantes pour améliorer l'efficacité et la durabilité dans les juridictions menant la transition énergétique. Viridian maintient une expertise dans une gamme de métaux critiques, en se concentrant principalement sur le cuivre, le nickel et le cobalt à court terme. L'engagement de Viridian en matière de responsabilité environnementale et de pratiques éthiques garantit que ses projets contribuent de manière significative à la transition verte, créant une valeur durable pour toutes les parties prenantes.

Issuer/Émetteur : Viridian Metals Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : VRDN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 49 608 938 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 12 044 734 CSE Sector/Catégorie : Mining/Minier CUSIP : 92841T 10 6 ISIN : CA 92841T 10 6 6 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 6 FEB 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for VRDN. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)