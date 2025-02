Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Sind Präparate mit Vitamin D nützlich, nutzlos oder gar gefährlich? Alles kann zutreffen, je nachdem, wie die Präparate eingesetzt werden. Marco Chwalek wollte das genauer wissen und hat für uns nachgefragt:Sprecher: Vor Krankheiten wie Krebs oder vor Herz-Kreislauf-und Nierenleiden schützen Vitamin-D-Präparate nicht, auch wenn sich das viele von uns erhoffen.Trotzdemist Vitamin D für unseren Körper wichtig, erklärt uns Dr. Achim Schneider vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber":O-Ton Achim Schneider: 15 Sekunden"Also, Vitamin D ist für viele Stoffwechselvorgänge essentiell, zum Beispiel für den Erhalt gesunder Knochen und auch für ein intaktes Immunsystem. Und bei Menschen mit Typ-2-Diabetes profitiert auch der Blutzucker von einem gesunden Vitamin-D-Spiegel".Sprecher: Heißt das, wir müssen alle grundsätzlich in der dunklen Jahreszeit Vitamin D-Präparate einnehmen?O-Ton Achim Schneider: 16 Sekunden"Nein. Also gesunde Menschen müssen in der Regel kein Vitamin D einnehmen.Wer in der hellen Jahreszeit genug Zeit im Freien verbringt, kann einem Mangel vorbeugen. So werden dann Vitamin-D-Speicher wieder voll, und man kommt gut durch den Herbst und den Winter".Sprecher: Oft findet man hochdosierte Vitamin- D-Präparate als Nahrungsergänzungsmittel. Ist die Schlussfolgerung richtig: Viel hilft viel?O-Ton Achim Schneider: 19 Sekunden"Nein. Bei Präparaten mit Vitamin D besteht die Gefahr der Überdosierung, denn der Überschuss kann nicht über die Nieren mit dem Harn ausgeschieden werden. Durch übermäßig hohe Vitamin-D-Zufuhr erhöht sich der Kalzium-Spiegel im Blut. Das geht auf die Nieren und im schlimmsten Fall versagen diese Organe".Abmoderation: Lassen Sie sich zur sinnvollen Dosierung in Ihrer Arztpraxis oder der Apotheke beraten, rät der "Diabetes Ratgeber", und ab dem Frühling übernimmt dann wieder die Sonne den Vitamin-D-Haushalt.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5965023