DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. Februar

=== *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis *** 07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis 07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2025 (09:00 PK) *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis 08:00 SE/Vattenfall AB, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -5,4% gg Vm *** 10:00 NL/Qiagen NV, PK zum Jahresergebnis (16:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/Bitkom, Bundestagswahl 2025: Fakten, Fake und Social Media *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 12:00 DE/ING-DiBa AG, Bilanzpressekonferenz 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 PK) *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,75% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 207.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,4% gg Vq 3. Quartal: +2,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,3% gg Vq 3. Quartal: +0,8% gg Vq *** 15:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, St. Ingbert, Saarland *** 17:30 MX/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Central bank digital currencies - opportunities and implementation considerations" *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis 20:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede beim Atlantic Council bei Veranstaltung 'Navigating the Future of Payments' *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Jahresergebnis *** MX/Banco de Mexico, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 10,00% ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

