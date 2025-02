Leonteq AG / Schlagwort(e): Personalie

Medienmitteilung: Leonteq ernennt Christian Spieler zum CEO



06.02.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ ERNENNT CHRISTIAN SPIELER ZUM CEO Zürich, 6. Februar 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) gab heute die Ernennung von Christian Spieler zum CEO von Leonteq per 1. März 2025 bekannt. Christian Spieler (1967) ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit auf den Finanzmärkten mit umfassendem Wissen im Bereich strukturierter Produkte, das er sich in seiner mehr als 25-jährigen Karriere bei grossen globalen Finanzinstituten in Frankfurt und London angeeignet hat. Er begann seine Karriere im Derivatbereich bei JP Morgan, wo er in leitende Positionen mit Verantwortung für die DACH-Region aufstieg. 2005 wechselte er zu Lehman Brothers als Head of Capital Markets für Deutschland und Österreich, und von 2008 bis 2021 war er Vorstandsmitglied bei Citigroup Global Markets. Während seiner Zeit bei Citi leitete er das Aktien-, Fixed-Income-, Devisen- und Rohstoffgeschäft für deutsche und österreichische Kunden und war für den Optionsscheinhandel und -vertrieb in Europa verantwortlich. Seit 2022 war Christian Spieler externer Berater bei Bain & Company mit Schwerpunkt auf Projekten im Bereich Finanzinstitute und Kapitalmärkte sowie Senior Advisor bei 2RSq Services, London, einem Anbieter einer cloudbasierten Software-as-a-Service-Plattform für Investmentmanagement. Christian Spieler ist deutscher Staatsbürger; er hat an der Universität Frankfurt, der UCLA, der Stanford University und der UC Berkley Wirtschaftswissenschaften sowie Mathematik studiert und an der Universität Bonn einen Master in Wirtschaftswissenschaften erworben. Christopher Chambers, Präsident des Verwaltungsrats von Leonteq: «Christian Spieler bringt umfassende Führungserfahrung in grossen internationalen Finanzinstituten mit, wo er strategische Wachstumsinitiativen umsetzte, wichtige Beziehungen zu Aufsichtsbehörden pflegte und umfangreiche Transformationsprojekte anführte. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Verkauf, in der Strukturierung und im Handel von Cross-Asset-Derivaten sowie über einen ausgewiesenen Track-Record beim Aufbau leistungsfähiger Teams und in der Operational Excellence.» Christian Spieler, designierter CEO von Leonteq: «Leonteq hat grossartige Mitarbeitende, eine hervorragende Technologie und eine starke Kundenbasis. Es ist eine Ehre, dass der Verwaltungsrat von Leonteq mich als CEO für die nächste Phase der Entwicklung des Unternehmens ausgewählt hat. Ich freue mich darauf, Leonteq gemeinsam mit dem Führungsteam und allen Mitarbeitenden nachhaltig weiterzuentwickeln, um das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen. Ich bin überzeugt, dass Leonteq auch in Zukunft eine führende Anbieterin von strukturierten Produkten in unseren Märkten sein wird, indem wir unseren Kunden und allen Interessengruppen hervorragende Dienstleistungen erbringen.» Christian Spieler wird die Nachfolge von Lukas Ruflin antreten, der im Juli 2024 seinen Rücktritt als CEO angekündigt hatte. «Lukas Ruflin hat die strategische Entwicklung von Leonteq massgeblich mitgeprägt, er hat das Unternehmen mit Ruhe durch schwierige Zeiten geführt, und wir danken ihm nochmals für seine Leadership und alles, was während seiner Amtszeit erreicht wurde», so Christopher Chambers. Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Es war ein Privileg, Leonteq in den letzten sieben Jahren als CEO zu leiten und in ein stark kapitalisiertes und breiter diversifiziertes Unternehmen zu transformieren. Trotz der jüngsten Herausforderungen und der enttäuschenden Aktienkursentwicklung bin ich sehr optimistisch für Leonteq und ich bin überzeugt, dass Christian Spieler die richtige Person ist, um das Unternehmen durch den regulatorischen Übergang und in den nächsten Wachstumszyklus zu führen.» KONTAKT Media Relations +41 58 800 1844 media@leonteq.com Investor Relations +41 58 800 1855 investorrelations@leonteq.com LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).www.leonteq.com DISCLAIMER This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for information purposes only and does not constitute research. 