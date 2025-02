Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Börsengang

Zürich, 6. Februar 2025 - Die Fondsleitung bereitet die Kotierung des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange mit Handelsstart am 11. Februar 2025 vor. In diesem Zusammenhang legt sie eine indikative Schätzung des Nettoinventarwert (NAV) per Jahresende 2024 offen.

Mit Blick auf die Kotierung des HSO Fund hat die Fondsleitung beschlossen, eine aktualisierte NAV-Schätzung per Ende 2024 bereitzustellen, um die Investoren innerhalb der regulatorischen Vorgaben bestmöglich zu informieren. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist unverändert für den 11. Februar 2025 angesetzt.

Im Zuge der fortgeschrittenen Jahresabschlussberechnungen, konnte ein indikativer NAV per Ende 2024 ermittelt werden. Die Fondsleitung geht derzeit davon aus, dass dieser zwischen 6 und 7 Prozent unter dem per 30. Juni 2024 publizierten Wert liegen wird. Die Reduktion resultiert aus dem in der Medienmitteilung vom 19. Dezember 2024 kommunizierten Abschlag aus den getätigten Liegenschaftsverkäufen, den aus den Transaktionen resultierenden, positiven Steuereffekten, dem Bewertungsergebnis des verbleibenden Portfolios, sowie den aufgelaufenen Erträgen im Fonds.

Die erwartete Ausschüttung für das Jahr 2024 bleibt unverändert auf Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil, wie bereits am 19. Dezember 2024 kommuniziert.

Die Fondsleitung bietet mit der aktuellen NAV-Schätzung den Investoren eine Entscheidungsgrundlage im Vorfeld des Börsengangs des HSO Fonds. Dieser bildet die Basis für die geplante Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) bis Mitte 2025.

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2024 wird für den HSO Fund am 5. März 2025 veröffentlicht.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren.

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

