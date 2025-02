DJ Weitere Warnstreiks bei der Deutschen Post

DOW JONES--Im Tarifstreit mit der Deutschen Post wird auch am Donnerstag gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie Beschäftigte in der Brief-, Verbund- und Paketzustellung bundesweit an ausgewählten Standorten zu vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen.

"Die Warnstreiks heute und in den vergangenen Tagen zeigen: Die Beschäftigten sind bereit, für ihre Forderungen zu kämpfen. Unverändert hohe Lebenshaltungskosten lassen sich nur mit deutlichen Lohnsteigerungen tragen", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. "Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug." Zudem sei weitere Entlastung der Beschäftigten durch zusätzliche Freizeit notwendig.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar angesetzt.

