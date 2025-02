FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Schlussspurt am Vortag dürfte der Dax am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,42 Prozent höher auf 21.676 Punkte. Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump blieben vorerst aus. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben die Devisen-Experten der Commerzbank.

Am Montag hatte der Zoll-Schock den Dax stark belastet. Die Kurslücke zu Wochenbeginn, die sich angesichts der von den USA angekündigten Zölle gegen Staaten wie Kanada, Mexiko und China aufgetan hatte, ist noch nicht geschlossen, sie wird aber kleiner. Gelingt es dem Dax, sie zu schließen, würde das am Freitag erreichte Rekordhoch bei 21.800 Punkten wieder näher rücken.

In New York war die Stimmung unter den Anlegern am Vortag gut. Im Technologiesektor war das Bild eher gemischt - hohen Kursgewinnen für Nvidia standen Verluste von Alphabet gegenüber. Im Blick stehen neuerdings besonders die Investitionen der großen Tech-Konzerne in Künstliche Intelligenz.

Nachbörslich sendeten zudem Qualcomm und ARM Holdings < US0420682058> teils unterschiedliche Signale. Am deutschen Markt stehen am Donnerstag mit Siemens Healthineers und Qiagen zwei Dax-Konzerne mit Quartalszahlen auf der Agenda./ajx/jha/