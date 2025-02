ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe im vergangenen Quartal die Erwartungen an das organische Wachstum übertroffen, schrieb Analyst Dan Leonard am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Auch die bereinigte operative Ergebnismarge liege ein wenig über seiner Schätzung. Die angepeilte Wachstumsrate für das laufende Quartal liege trotz niedriger Vergleichswerte aus dem Vorjahr unter den Prognosen, was wohl auf eine nur allmähliche Erholung im Konsumgütergeschäft sowie den anhaltenden Herausforderungen bei den Investitionen geschuldet sei. Doch die Jahresziele deuteten auf eine Beschleunigung in den folgenden Quartalen hin./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 03:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 03:18 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0015002CX3