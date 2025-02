HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic mehr als halbiert von 104 auf 47 Euro und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Waferhersteller habe sich im schwierigen Jahr 2024 zwar gut geschlagen, sei aber entgegen der Erwartung noch nicht auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Analyst Gustav Froberg in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die Ziele für 2025 seien eine Herausforderung und die Papiere zwar billig, aber es fehlten die Treiber./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000WAF3001