ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), ein Pionier im Bereich der globalen Zahlungstechnologie, hat die Erweiterung seines Fintech-Partnerschafts-Ökosystems durch eine Allianz mit Banfico bekannt gegeben, einem führenden Fintech-Unternehmen, das sich auf regulatorische Technologie, globale Kontoverifizierung und Open-Banking-Lösungen spezialisiert hat.

ACI verarbeitet Konto-zu-Konto-Zahlungen für Hunderte von Zahlungsdienstleistern in Europa und Großbritannien mit marktführenden Sofortzahlungslösungen. Durch die Partnerschaft mit Banfico wird ACI britische und europäische Banken und Zahlungsdienstleister (PSP) dabei unterstützen, die Auflagen zur Bereitstellung von Diensten zur Bestätigung des Zahlungsempfängers (Confirmation of Payee, CoP) und zur Überprüfung des Zahlungsempfängers (Verification of Payee, VOP) zu erfüllen.

Der VOP-Dienst ist eine europaweite regulatorische Anforderung im Rahmen der neuen europäischen Verordnung über Echtzeitzahlungen, die alle PSPs bis Oktober 2025 einhalten müssen. VOP ermöglicht es PSPs, Kontonamen und -nummern vor der Ausführung einer Überweisung zu bestätigen, und soll die Zahlungssicherheit im gesamten einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum erhöhen und die wachsende Betrugsgefahr, einschließlich des Betrugs mit autorisierten Push-Zahlungen (APP), bekämpfen.

Darüber hinaus ist Banfico ein von Pay.UK zertifizierter CoP-Aggregator, der es ACI ermöglicht, neuen und bestehenden Kunden von Faster Payments in Großbritannien CoP-Dienste anzubieten. CoP ein Dienst zur Kontoverifizierung/Namensprüfung für Zahlungen mit Sitz in Großbritannien bietet Verbrauchern eine größere Sicherheit, dass sie Zahlungen an den vorgesehenen Empfänger senden. Diese zusätzliche Sicherheit hilft Verbrauchern, versehentliche Zahlungen an den falschen Kontoinhaber zu vermeiden, und bietet eine weitere Schutzebene im Kampf gegen Betrug und Identitätsdiebstahl.

"Kontoverifizierungsdienste sind ein entscheidender Bestandteil moderner Zahlungssysteme. VOP ist eine wichtige Anforderung im Rahmen der europäischen Verordnung über Echtzeitzahlungen. In ähnlicher Weise haben in Großbritannien die meisten großen Banken und Zahlungsdienstleister CoP eingeführt, um die Zahlungssicherheit zu erhöhen und APP-Betrug zu reduzieren", kommentierte Nick Craig, Leiter Europa, ACI Worldwide. "Durch die Partnerschaft mit Banfico kann ACI seine Kunden dabei unterstützen, neue Markt- und Regulierungsanforderungen schneller zu erfüllen und Echtzeitzahlungen sicherer zu machen."

"Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit ACI Worldwide, die das Beste aus beiden Welten vereint: die unübertroffenen Fähigkeiten von ACI im Bereich der Zahlungssoftwaretechnologie und die Expertise von Banfico im Bereich der Kontoverifizierungsdienste", kommentierte Kannan Rasappan, CEO von Banfico. "Unsere Partnerschaft mit ACI Worldwide stärkt das Engagement von Banfico auf dem britischen und europäischen Markt und wird es uns ermöglichen, Innovationen bei regulatorischen Lösungen für Banken in der gesamten Region voranzutreiben."

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide, ein Pionier im Bereich der globalen Zahlungstechnologie, bietet transformative Softwarelösungen, die eine intelligente Zahlungsabwicklung in Echtzeit ermöglichen, sodass Banken, Rechnungssteller und Händler ihr Wachstum vorantreiben und gleichzeitig ihre Zahlungsinfrastrukturen kontinuierlich modernisieren können einfach und sicher. Mit fast 50 Jahren Erfahrung im Bereich vertrauenswürdiger Zahlungen kombinieren wir unsere globale Präsenz mit einer lokalen Präsenz, um verbesserte Zahlungserfahrungen zu bieten und den sich ständig ändernden Herausforderungen und Möglichkeiten im Zahlungsverkehr immer einen Schritt voraus zu sein.

