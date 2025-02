Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 06

www.bodycote.com

6 February 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 20 December 2024 (the Extended Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 5 February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 35,092 Highest price paid per share (pence per share): 636.0p Lowest price paid per share (pence per share): 624.0p Volume weighted average price paid per share (pence per share) 630.0310p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 181,827,522 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 648,891 Ordinary Shares. In addition to the 8,979,759 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme which commenced in March 2024 and concluded in January 2025, the Company has purchased a total of 9,628,650 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: HSBC Bank PLC

Intermediary code: HBEU

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased Transaction price (per share) Time of transaction (CET) Trade ref Venue 31 635 08:09:08 0100007AE BATE 52 635 08:09:08 0100007AE BATE 28 635 08:10:10 0100007AE BATE 32 636 08:35:29 E0LuJpJUkNgg TRQX 34 636 08:35:29 RU3ZPA17XO XLON 30 636 08:35:29 110000IYA CHIX 30 636 08:35:29 010000AO9 BATE 30 636 08:35:29 020510990002828 AQXE 17 633 08:40:20 RU3ZPA17DY XLON 19 633 08:40:20 RU3ZPA17DZ XLON 18 633 08:40:20 110000KWC CHIX 32 633 08:40:20 E0LuJpJUko6b TRQX 21 633 08:40:20 010000BJ0 BATE 32 633 08:40:20 E0LuJpJUko6e TRQX 21 633 08:40:20 010000BJ1 BATE 19 633 08:40:20 110000KWD CHIX 21 633 08:40:20 020510990003051 AQXE 21 633 08:40:20 020510990003052 AQXE 31 634 08:40:20 020510990003053 AQXE 31 634 08:40:20 E0LuJpJUko7v TRQX 15 632 08:40:25 RU3ZPA17DA XLON 16 632 08:40:25 RU3ZPA17DB XLON 29 632 08:40:25 E0LuJpJUkoW4 TRQX 18 632 08:40:25 010000BJI BATE 16 632 08:40:25 110000KXL CHIX 3 632 08:40:25 E0LuJpJUkoW4 TRQX 18 632 08:40:25 010000BJJ BATE 17 632 08:40:25 110000KXM CHIX 26 632 08:40:25 E0LuJpJUkoW9 TRQX 23 632 08:40:25 020510990003054 AQXE 14 632 09:18:31 110000TGJ CHIX 6 632 09:18:31 E0LuJpJUnEiN TRQX 7 632 09:18:31 E0LuJpJUnEiP TRQX 9 632 09:18:31 E0LuJpJUnEiP TRQX 110 632 09:18:31 RU3ZPA19C5 XLON 109 632 09:18:31 RU3ZPA19C6 XLON 77 632 09:18:31 RU3ZPA19C7 XLON 31 632 09:18:31 RU3ZPA19C7 XLON 109 632 09:18:31 RU3ZPA19C9 XLON 103 632 09:18:31 RU3ZPA19CA XLON 9 632 09:18:31 RU3ZPA19CB XLON 103 632 09:18:31 RU3ZPA19CC XLON 105 632 09:18:31 RU3ZPA19CD XLON 38 632 09:18:31 RU3ZPA19CE XLON 110 632 09:18:35 RU3ZPA19DT XLON 80 632 09:18:35 RU3ZPA19DU XLON 29 632 09:18:35 RU3ZPA19DU XLON 105 632 09:18:35 RU3ZPA19DW XLON 108 632 09:18:35 RU3ZPA19DX XLON 75 632 09:18:35 RU3ZPA19DZ XLON 32 632 09:18:35 RU3ZPA19DZ XLON 112 633 09:19:51 110000TT0 CHIX 111 633 09:19:51 110000TT1 CHIX 13 633 09:19:51 110000TT2 CHIX 60 633 09:19:51 110000TT2 CHIX 35 633 09:19:51 110000TT2 CHIX 26 633 09:19:51 110000TT5 CHIX 56 633 09:19:51 110000TT5 CHIX 27 633 09:19:51 110000TT7 CHIX 48 633 09:19:51 110000TT8 CHIX 52 633 09:19:51 110000TT8 CHIX 18 633 09:26:45 RU3ZPA1ASQ XLON 93 633 09:26:45 RU3ZPA1ASQ XLON 24 632 09:39:55 020510990006605 AQXE 25 632 09:44:40 110000YWK CHIX 20 632 09:44:40 E0LuJpJUonHE TRQX 18 632 09:44:40 E0LuJpJUonHG TRQX 25 632 09:44:40 110000YWL CHIX 40 632 09:44:40 RU3ZPA1AFX XLON 40 632 09:44:40 RU3ZPA1AFY XLON 1 632 09:44:40 020510990006605 AQXE 24 632 09:44:40 020510990006814 AQXE 33 633 09:44:40 E0LuJpJUonIL TRQX 29 633 09:44:40 E0LuJpJUonIL TRQX 45 633 09:44:40 E0LuJpJUonIL TRQX 33 633 09:44:40 E0LuJpJUonIf TRQX 27 633 09:44:40 E0LuJpJUonIk TRQX 20 634 09:59:10 RU3ZPA1BXX XLON 24 634 09:59:10 RU3ZPA1BXY XLON 20 634 09:59:10 010000L6O BATE 22 634 09:59:10 010000L6P BATE 23 634 09:59:10 020510990007483 AQXE 20 634 09:59:10 020510990007484 AQXE 20 634 09:59:12 1100011DW CHIX 20 634 09:59:12 E0LuJpJUpZ8C TRQX 22 634 09:59:12 E0LuJpJUpZ8E TRQX 22 634 09:59:12 1100011DX CHIX 24 634 09:59:16 010000L70 BATE 21 634 09:59:16 E0LuJpJUpZN8 TRQX 19 634 09:59:16 RU3ZPA1BX1 XLON 22 634 09:59:16 1100011EG CHIX 1 634 09:59:16 020510990007484 AQXE 22 634 09:59:16 020510990007487 AQXE 17 633 10:00:02 RU3ZPA1BXD XLON 18 633 10:00:02 RU3ZPA1BXE XLON 32 633 10:00:02 010000LA4 BATE 16 633 10:00:02 1100011J1 CHIX 29 633 10:00:02 E0LuJpJUpbyS TRQX 29 633 10:00:02 010000LA5 BATE 17 633 10:00:02 1100011J2 CHIX 32 633 10:00:02 E0LuJpJUpbyU TRQX 15 633 10:00:02 020510990007512 AQXE 16 633 10:00:02 020510990007513 AQXE 103 633 10:00:02 RU3ZPA1BYJ XLON 33 633 10:02:17 020510990007654 AQXE 34 633 10:02:17 020510990007654 AQXE 35 633 10:02:17 020510990007654 AQXE 30 632 10:03:03 11000128F CHIX 28 632 10:03:03 11000128G CHIX 12 632 10:03:03 010000LOR BATE 34 632 10:03:03 RU3ZPA1B2X XLON 16 632 10:03:03 E0LuJpJUpnBO TRQX 16 632 10:03:03 E0LuJpJUpnBQ TRQX 11 632 10:03:03 010000LOS BATE 33 632 10:03:03 RU3ZPA1B2Z XLON 16 632 10:03:03 020510990007699 AQXE 16 632 10:03:03 020510990007700 AQXE 105 632 10:03:03 RU3ZPA1B20 XLON 83 632 10:03:03 RU3ZPA1B21 XLON 14 632 10:03:03 RU3ZPA1B21 XLON 18 633 10:30:10 E0LuJpJUrGIr TRQX 18 633 10:30:10 E0LuJpJUrGIt TRQX 48 633 10:30:10 RU3ZPA1CUJ XLON 19 633 10:30:10 11000176U CHIX 23 633 10:30:10 010000OZ2 BATE 23 633 10:30:10 010000OZ3 BATE 19 633 10:30:10 11000176V CHIX 44 633 10:30:10 RU3ZPA1CUK XLON 19 633 10:30:10 110001770 CHIX 114 633 10:48:57 1100019W1 CHIX 51 633 10:48:57 010000QWI BATE 48 633 10:48:57 010000QWJ BATE 111 633 10:48:57 1100019W2 CHIX 44 633 10:48:57 E0LuJpJUs7gt TRQX 41 633 10:48:57 E0LuJpJUs7gv TRQX 62 633 10:48:57 020510990009573 AQXE 58 633 10:48:57 020510990009574 AQXE 104 633 10:48:57 RU3ZPA1CBJ XLON 22 632 10:51:05 RU3ZPA1CEU XLON 24 632 10:51:05 RU3ZPA1CEV XLON 160 633 10:51:05 110001A8I CHIX 29 633 10:51:05 110001A8J CHIX 98 633 10:51:17 E0LuJpJUsEHW TRQX 17 633 10:55:07 010000RKN BATE 21 633 10:55:07 RU3ZPA1DI0 XLON 17 633 10:55:07 E0LuJpJUsOaU TRQX 16 633 10:55:07 110001AXN CHIX 17 633 10:55:07 020510990009813 AQXE 19 633 10:55:07 010000RKO BATE 17 633 10:55:07 RU3ZPA1DI1 XLON 16 633 10:55:07 110001AXO CHIX 24 633 11:04:15 010000SM5 BATE 3 633 11:59:40 RU3ZPA1ECG XLON 13 633 12:20:51 RU3ZPA1ECG XLON 17 633 12:20:51 01000114M BATE 16 633 12:20:56 E0LuJpJUw1oI TRQX 19 633 12:20:56 E0LuJpJUw1oK TRQX 16 633 12:20:56 110001PGX CHIX 16 633 12:20:56 020510990012842 AQXE 17 633 12:20:56 020510990012843 AQXE 19 633 12:20:58 RU3ZPA1FTS XLON 19 633 12:20:58 RU3ZPA1FTT XLON 26 633 12:20:58 E0LuJpJUw1uG TRQX 28 633 12:20:58 E0LuJpJUw1uI TRQX 16 633 12:25:05 0100011H7 BATE 6 633 12:25:05 0100011H8 BATE 19 633 12:25:05 E0LuJpJUwB7F TRQX 14 633 12:25:05 110001Q1Q CHIX 19 633 12:25:05 E0LuJpJUwB7H TRQX 13 633 12:25:05 110001Q1R CHIX 112 634 12:37:41 RU3ZPA1FBJ XLON 108 634 12:37:41 RU3ZPA1FBK XLON 111 634 12:37:41 RU3ZPA1FBL XLON 112 634 12:37:41 RU3ZPA1FBM XLON 102 634 12:37:41 RU3ZPA1FBN XLON 108 634 12:37:41 RU3ZPA1FBO XLON 103 634 12:37:41 RU3ZPA1FBP XLON 103 634 12:37:41 RU3ZPA1FBQ XLON 105 634 12:37:41 RU3ZPA1FBR XLON 108 634 12:37:41 RU3ZPA1FBT XLON 55 634 12:37:41 E0LuJpJUwc1P TRQX 111 634 12:38:02 110001S9M CHIX 110 634 12:38:02 110001S9N CHIX 62 634 12:38:02 110001S9O CHIX 40 634 12:38:02 110001S9O CHIX 102 634 12:38:02 E0LuJpJUwd5R TRQX 61 634 12:38:02 110001S9Q CHIX 42 634 12:38:02 110001S9Q CHIX 42 634 12:38:02 01000136C BATE 46 634 12:38:02 01000136C BATE 24 634 12:38:02 01000136C BATE 38 634 12:38:02 020510990013505 AQXE 40 634 12:38:02 020510990013505 AQXE 31 634 12:38:02 020510990013505 AQXE 5 634 12:38:04 020510990013512 AQXE 39 634 12:38:04 020510990013512 AQXE 37 634 12:38:04 020510990013512 AQXE 34 634 12:38:18 020510990013523 AQXE 43 634 12:39:48 0100013B6 BATE 42 634 12:39:48 0100013B6 BATE 21 634 12:39:48 0100013B6 BATE 39 634 12:39:48 020510990013625 AQXE 103 634 12:39:48 RU3ZPA1FFG XLON 35 634 12:39:48 020510990013625 AQXE 34 634 12:39:48 020510990013625 AQXE 109 634 12:39:48 RU3ZPA1FFH XLON 70 634 12:39:48 RU3ZPA1FFI XLON 35 634 12:39:59 RU3ZPA1FFN XLON 72 634 12:39:59 RU3ZPA1FFN XLON 69 634 12:39:59 RU3ZPA1FFP XLON 34 634 12:39:59 RU3ZPA1FFP XLON 106 634 12:39:59 RU3ZPA1FFR XLON 104 634 12:39:59 0100013BS BATE 13 635 12:46:34 01000147X BATE 11 635 12:46:34 110001TRO CHIX 16 635 12:46:34 110001TRP CHIX 33 635 12:46:34 01000147Y BATE 35 635 12:46:34 RU3ZPA2GQJ XLON 33 635 12:46:34 110001TRR CHIX 13 635 12:46:34 E0LuJpJUwx7Q TRQX 32 635 12:46:34 01000147Z BATE 32 635 12:46:34 110001TRS CHIX 35 635 12:46:34 RU3ZPA2GQK XLON 18 635 12:46:34 E0LuJpJUwx7Q TRQX 32 635 12:46:34 E0LuJpJUwx7n TRQX 31 635 12:46:34 020510990013967 AQXE 30 635 12:46:34 020510990013968 AQXE 107 635 13:04:33 RU3ZPA2G8Q XLON 104 635 13:04:33 RU3ZPA2G8R XLON 35 635 13:04:33 RU3ZPA2G8S XLON 67 635 13:04:33 RU3ZPA2G8S XLON 108 635 13:04:33 RU3ZPA2G8U XLON 60 635 13:04:33 RU3ZPA2G8V XLON 25 635 13:04:34 RU3ZPA2G80 XLON 50 635 13:04:34 RU3ZPA2G80 XLON 32 635 13:04:34 RU3ZPA2G80 XLON 107 635 13:04:34 RU3ZPA2G83 XLON 106 635 13:04:34 RU3ZPA2G84 XLON 9 635 13:04:34 RU3ZPA2G85 XLON 34 635 13:10:18 110001Y0V CHIX 35 635 13:10:18 110001Y0W CHIX 31 635 13:10:18 RU3ZPA2GE9 XLON 38 635 13:10:18 010001726 BATE 31 635 13:10:18 E0LuJpJUxu2e TRQX 31 635 13:10:18 E0LuJpJUxu2g TRQX 29 635 13:10:18 010001728 BATE 29 635 13:10:18 RU3ZPA2GEA XLON 31 635 13:10:18 020510990014942 AQXE 28 635 13:10:18 020510990014943 AQXE 27 634 13:38:50 010001APS BATE 24 634 13:38:50 010001APT BATE 27 634 13:38:50 1100023KT CHIX 30 634 13:38:50 E0LuJpJUz6uf TRQX 13 634 13:38:50 RU3ZPA2HCP XLON 24 634 13:38:50 E0LuJpJUz6uh TRQX 27 634 13:38:50 1100023KU CHIX 13 634 13:38:50 RU3ZPA2HCQ XLON 14 634 13:38:50 020510990016157 AQXE 14 634 13:38:50 020510990016158 AQXE 36 634 13:40:07 RU3ZPA2HDT XLON 72 634 13:40:07 RU3ZPA2HDT XLON 2 634 13:40:07 1100023TV CHIX 15 634 13:56:34 RU3ZPA2I0I XLON 18 634 13:56:34 RU3ZPA2I0J XLON 21 634 13:56:34 E0LuJpJUzrR6 TRQX 22 634 13:56:34 1100027ND CHIX 25 634 13:56:34 010001DGV BATE 27 634 13:56:34 E0LuJpJUzrR8 TRQX 25 634 13:56:34 010001DGW BATE 25 634 13:56:34 1100027NE CHIX 21 634 13:56:34 020510990017029 AQXE 17 634 13:56:34 020510990017030 AQXE 32 633 14:00:13 E0LuJpJV01lR TRQX 31 633 14:00:13 E0LuJpJV01lT TRQX 29 633 14:00:13 010001E51 BATE 13 633 14:00:13 RU3ZPA2I5F XLON 27 633 14:00:13 1100028OC CHIX 29 633 14:00:13 010001E52 BATE 28 633 14:00:13 1100028OD CHIX 10 633 14:00:13 RU3ZPA2I5F XLON 24 633 14:00:13 RU3ZPA2I6H XLON 44 633 14:00:13 020510990017232 AQXE 45 633 14:00:13 020510990017233 AQXE 49 634 14:00:13 RU3ZPA2I6I XLON 62 634 14:00:13 RU3ZPA2I6I XLON 105 634 14:00:13 RU3ZPA2I6K XLON 29 634 14:00:13 RU3ZPA2I6L XLON 74 634 14:00:13 RU3ZPA2I6L XLON 108 634 14:00:13 RU3ZPA2I6N XLON 35 634 14:00:13 RU3ZPA2I6O XLON 68 634 14:00:13 RU3ZPA2I6O XLON 80 634 14:00:13 RU3ZPA2I6Q XLON 25 634 14:00:13 RU3ZPA2I6Q XLON 104 634 14:00:13 RU3ZPA2I6S XLON 104 634 14:00:13 RU3ZPA2I6T XLON 99 634 14:00:13 RU3ZPA2I6U XLON 5 634 14:00:13 RU3ZPA2I6U XLON 101 634 14:00:13 RU3ZPA2I6W XLON 106 634 14:00:13 RU3ZPA2I6X XLON 77 634 14:00:13 RU3ZPA2I6Y XLON 102 634 14:00:13 RU3ZPA2I6Z XLON 27 633 14:00:13 RU3ZPA2I65 XLON 17 633 14:00:13 E0LuJpJV01nA TRQX 19 633 14:00:13 1100028OI CHIX 33 633 14:00:13 010001E57 BATE 15 633 14:00:13 020510990017234 AQXE 49 634 14:00:13 020510990017235 AQXE 31 634 14:00:13 020510990017235 AQXE 23 634 14:00:13 020510990017235 AQXE 16 634 14:00:13 020510990017238 AQXE 35 634 14:00:13 020510990017238 AQXE 39 634 14:00:13 020510990017238 AQXE 34 634 14:00:13 020510990017241 AQXE 40 634 14:00:13 020510990017241 AQXE 33 634 14:00:13 020510990017241 AQXE 3 634 14:00:13 020510990017244 AQXE 31 634 14:00:13 020510990017244 AQXE 36 634 14:00:13 020510990017244 AQXE 34 634 14:00:13 020510990017244 AQXE 35 634 14:00:13 020510990017248 AQXE 38 634 14:00:13 020510990017248 AQXE 30 634 14:00:13 020510990017248 AQXE 4 634 14:00:13 020510990017251 AQXE 39 634 14:00:13 020510990017252 AQXE 34 634 14:00:13 020510990017252 AQXE 34 634 14:00:13 020510990017252 AQXE 4 634 14:00:13 020510990017255 AQXE 1 634 14:00:13 020510990017256 AQXE 35 634 14:00:13 020510990017256 AQXE 23 633 14:00:13 1100028OK CHIX 25 633 14:00:13 1100028OL CHIX 21 633 14:00:18 RU3ZPA2I6B XLON 20 633 14:00:18 RU3ZPA2I6C XLON 26 633 14:00:18 010001E5N BATE 23 633 14:00:18 010001E5O BATE 14 633 14:01:19 010001EGG BATE 12 633 14:01:19 010001EGH BATE 13 633 14:01:19 110002920 CHIX 15 633 14:01:19 110002921 CHIX 12 633 14:01:19 020510990017325 AQXE 12 633 14:01:19 020510990017326 AQXE 18 631 14:02:08 E0LuJpJV08GB TRQX 17 631 14:02:08 RU3ZPA2IA2 XLON 17 631 14:02:08 RU3ZPA2IA3 XLON 17 631 14:02:08 E0LuJpJV08GD TRQX 30 631 14:02:08 110002985 CHIX 29 631 14:02:08 010001EL7 BATE 1 631 14:02:08 010001EL8 BATE 2 631 14:02:08 110002985 CHIX 30 631 14:02:08 010001EL8 BATE 28 631 14:02:08 110002987 CHIX 16 631 14:02:08 020510990017408 AQXE 16 631 14:02:08 020510990017409 AQXE 29 632 14:02:08 E0LuJpJV08H3 TRQX 33 632 14:02:08 E0LuJpJV08H3 TRQX 31 632 14:02:08 E0LuJpJV08H3 TRQX 65 632 14:02:08 E0LuJpJV08H3 TRQX 162 632 14:02:08 E0LuJpJV08HI TRQX 35 632 14:02:08 020510990017410 AQXE 38 632 14:02:08 020510990017410 AQXE 40 632 14:02:08 020510990017410 AQXE 47 632 14:02:09 E0LuJpJV08HK TRQX 96 632 14:02:09 E0LuJpJV08HN TRQX 58 632 14:02:09 010001ELC BATE 38 631 14:02:36 E0LuJpJV09oB TRQX 27 631 14:02:36 RU3ZPA2IB5 XLON 36 631 14:02:36 E0LuJpJV09oD TRQX 27 631 14:02:36 RU3ZPA2IB6 XLON 30 631 14:02:36 010001ENY BATE 30 631 14:02:36 1100029CL CHIX 30 631 14:02:36 010001ENZ BATE 7 631 14:02:36 1100029CM CHIX 23 631 14:02:36 1100029CM CHIX 33 631 14:02:36 020510990017466 AQXE 32 631 14:02:36 020510990017467 AQXE 143 631 14:09:36 RU3ZPA2JM6 XLON 66 631 14:09:36 RU3ZPA2JM6 XLON 98 631 14:09:36 E0LuJpJV0VIT TRQX 70 631 14:09:36 RU3ZPA2JM8 XLON 49 631 14:09:36 RU3ZPA2JM8 XLON 210 631 14:09:36 E0LuJpJV0VIX TRQX 26 631 14:09:36 RU3ZPA2JMA XLON 185 631 14:09:36 RU3ZPA2JMA XLON 205 631 14:09:36 RU3ZPA2JMC XLON 122 631 14:09:36 E0LuJpJV0VJB TRQX 32 630 14:19:27 110002D1M CHIX 1 630 14:19:27 110002D1N CHIX 19 630 14:19:27 RU3ZPA2JZY XLON 34 630 14:19:27 E0LuJpJV0vez TRQX 33 630 14:19:27 010001H2G BATE 38 630 14:19:27 E0LuJpJV0vf1 TRQX 34 630 14:19:27 010001H2H BATE 33 630 14:19:27 110002D1N CHIX 21 630 14:19:27 RU3ZPA2JZZ XLON 36 630 14:19:27 020510990018454 AQXE 29 630 14:19:27 020510990018455 AQXE 5 630 14:19:27 020510990018455 AQXE 109 631 14:19:27 E0LuJpJV0vfc TRQX 105 631 14:19:27 E0LuJpJV0vff TRQX 72 631 14:19:27 E0LuJpJV0vfh TRQX 28 631 14:19:27 E0LuJpJV0vfh TRQX 2 631 14:19:27 E0LuJpJV0vfh TRQX 63 631 14:19:27 110002D1Q CHIX 42 631 14:19:27 110002D1Q CHIX 17 631 14:19:27 110002D1S CHIX 60 631 14:19:27 110002D1S CHIX 33 631 14:19:27 110002D1S CHIX 107 631 14:19:27 110002D1Z CHIX 39 631 14:19:27 020510990018457 AQXE 36 631 14:19:27 020510990018457 AQXE 29 631 14:19:27 020510990018457 AQXE 10 631 14:19:27 020510990018460 AQXE 31 631 14:19:27 020510990018460 AQXE 64 631 14:19:27 020510990018460 AQXE 29 631 14:19:27 E0LuJpJV0vhE TRQX 30 631 14:19:27 E0LuJpJV0vhE TRQX 30 631 14:19:27 E0LuJpJV0vhE TRQX 22 631 14:19:27 E0LuJpJV0vhE TRQX 13 629 14:19:28 RU3ZPA2JZ8 XLON 14 629 14:19:28 RU3ZPA2JZ9 XLON 25 629 14:19:28 E0LuJpJV0vk3 TRQX 22 629 14:19:28 010001H2R BATE 21 629 14:19:28 110002D2C CHIX 23 629 14:19:28 E0LuJpJV0vk5 TRQX 23 629 14:19:28 010001H2S BATE 23 629 14:19:28 110002D2D CHIX 11 629 14:19:56 E0LuJpJV0x0n TRQX 14 629 14:19:56 010001H5A BATE 11 629 14:19:56 E0LuJpJV0x0n TRQX 13 629 14:19:56 020510990018477 AQXE 28 629 14:20:05 RU3ZPA2J0F XLON 81 629 14:20:05 RU3ZPA2J0F XLON 31 630 14:21:47 RU3ZPA2J3E XLON 79 630 14:21:47 RU3ZPA2J3E XLON 62 630 14:21:47 RU3ZPA2J4G XLON 47 630 14:21:47 RU3ZPA2J4G XLON 93 630 14:21:47 RU3ZPA2J4I XLON 9 630 14:21:47 RU3ZPA2J4I XLON 101 630 14:21:47 RU3ZPA2J4K XLON 32 630 14:21:47 RU3ZPA2J4L XLON 70 630 14:21:47 RU3ZPA2J4L XLON 46 630 14:21:47 010001HJ5 BATE 15 630 14:21:47 110002DQB CHIX 4 630 14:21:47 E0LuJpJV12an TRQX 48 630 14:21:47 RU3ZPA2J4N XLON 57 630 14:21:47 RU3ZPA2J4N XLON 110 630 14:21:50 RU3ZPA2J4P XLON 101 630 14:21:50 RU3ZPA2J4Q XLON 96 630 14:21:50 RU3ZPA2J4R XLON 6 630 14:21:50 RU3ZPA2J4R XLON 104 630 14:21:50 RU3ZPA2J4T XLON 38 630 14:21:50 RU3ZPA2J4U XLON 64 630 14:21:50 RU3ZPA2J4U XLON 7 630 14:21:50 110002DQJ CHIX 16 629 14:21:55 110002DRG CHIX 17 629 14:21:55 110002DRH CHIX 16 629 14:21:55 RU3ZPA2J4Z XLON 18 629 14:21:55 RU3ZPA2J40 XLON 15 629 14:22:08 110002DTZ CHIX 16 629 14:22:08 110002DU0 CHIX 11 629 14:22:08 010001HLO BATE 14 629 14:22:08 E0LuJpJV13Z1 TRQX 6 629 14:22:08 RU3ZPA2J45 XLON 15 629 14:22:08 E0LuJpJV13Z3 TRQX 11 629 14:22:08 010001HLP BATE 12 629 14:22:08 RU3ZPA2J45 XLON 18 629 14:22:08 RU3ZPA2J47 XLON 15 629 14:22:08 020510990018613 AQXE 16 629 14:22:08 020510990018614 AQXE 22 630 14:25:03 010001IAH BATE 2 630 14:25:03 E0LuJpJV1C80 TRQX 22 630 14:25:03 110002EU6 CHIX 25 630 14:25:05 RU3ZPA2J9I XLON 23 630 14:25:05 RU3ZPA2J9J XLON 15 630 14:25:05 110002EUI CHIX 14 630 14:25:20 110002EYG CHIX 14 630 14:25:20 010001IDZ BATE 14 630 14:25:20 110002EYH CHIX 13 630 14:25:20 E0LuJpJV1CsI TRQX 13 630 14:25:20 RU3ZPA2J97 XLON 2 630 14:25:20 RU3ZPA2J98 XLON 15 630 14:25:20 RU3ZPA2J98 XLON 13 630 14:25:20 020510990018839 AQXE 14 630 14:25:20 020510990018840 AQXE 26 629 14:29:35 110002GHI CHIX 28 629 14:29:35 110002GHJ CHIX 30 629 14:29:35 010001JD9 BATE 20 629 14:29:35 E0LuJpJV1QcE TRQX 15 629 14:29:35 RU3ZPA2KGD XLON 24 629 14:29:35 E0LuJpJV1QcG TRQX 26 629 14:29:35 010001JDA BATE 16 629 14:29:35 RU3ZPA2KGE XLON 13 629 14:29:35 020510990019124 AQXE 14 629 14:29:35 020510990019125 AQXE 72 629 14:29:35 110002GHK CHIX 34 629 14:29:35 110002GHK CHIX 38 629 14:29:35 110002GHM CHIX 110 629 14:29:49 010001JF9 BATE 23 628 14:35:22 010001MFI BATE 22 628 14:35:22 010001MFJ BATE 25 628 14:35:22 110002LXH CHIX 19 628 14:35:22 E0LuJpJV20nR TRQX 20 628 14:35:22 RU3ZPA2KCO XLON 19 628 14:35:22 E0LuJpJV20nT TRQX 26 628 14:35:22 110002LXI CHIX 20 628 14:35:22 RU3ZPA2KCP XLON 20 628 14:35:22 020510990020018 AQXE 20 628 14:35:22 020510990020019 AQXE 210 629 14:35:22 E0LuJpJV20om TRQX 73 629 14:35:22 E0LuJpJV20ox TRQX 31 629 14:35:22 E0LuJpJV20ox TRQX 31 629 14:35:22 E0LuJpJV20ox TRQX 68 629 14:35:22 E0LuJpJV20ox TRQX 63 629 14:35:22 E0LuJpJV20pI TRQX 148 629 14:35:22 E0LuJpJV20pI TRQX 29 629 14:35:22 E0LuJpJV20pU TRQX 27 629 14:35:22 E0LuJpJV20pU TRQX 29 629 14:35:22 E0LuJpJV20pU TRQX 33 629 14:35:22 E0LuJpJV20po TRQX 131 629 14:35:22 E0LuJpJV20po TRQX 33 629 14:35:22 E0LuJpJV20po TRQX 8 629 14:35:22 E0LuJpJV20po TRQX 25 629 14:35:22 E0LuJpJV20q0 TRQX 27 629 14:35:22 E0LuJpJV20q8 TRQX 28 629 14:35:22 E0LuJpJV20q8 TRQX 27 629 14:35:22 E0LuJpJV20qG TRQX 27 629 14:35:22 E0LuJpJV20qM TRQX 30 629 14:35:22 E0LuJpJV20qg TRQX 30 629 14:35:22 E0LuJpJV20qg TRQX 28 629 14:35:22 E0LuJpJV20qg TRQX 26 627 14:44:30 010001P8L BATE 27 627 14:44:30 010001P8M BATE 50 628 14:45:58 110002RCE CHIX 45 628 14:45:58 RU3ZPA2L5N XLON 44 628 14:45:58 E0LuJpJV2mXo TRQX 46 628 14:45:58 020510990020887 AQXE 41 627 14:46:00 020510990020888 AQXE 21 627 14:46:00 020510990020889 AQXE 103 628 14:46:04 RU3ZPA2L5U XLON 104 628 14:46:04 RU3ZPA2L5V XLON 95 628 14:46:04 RU3ZPA2L5W XLON 17 628 14:46:04 RU3ZPA2L5W XLON 110 628 14:46:04 RU3ZPA2L5Y XLON 5 628 14:46:04 RU3ZPA2L5Z XLON 99 628 14:46:04 RU3ZPA2L5Z XLON 38 628 14:46:04 RU3ZPA2L51 XLON 70 628 14:46:04 RU3ZPA2L51 XLON 67 628 14:46:04 RU3ZPA2L53 XLON 42 628 14:46:04 RU3ZPA2L53 XLON 108 628 14:46:04 RU3ZPA2L55 XLON 72 628 14:46:04 RU3ZPA2L56 XLON 31 628 14:46:04 RU3ZPA2L56 XLON 99 628 14:46:04 RU3ZPA2L58 XLON 13 628 14:46:04 RU3ZPA2L58 XLON 101 628 14:46:04 RU3ZPA2L5A XLON 90 628 14:46:04 010001PMR BATE 9 628 14:46:24 RU3ZPA2L7Q XLON 98 628 14:46:24 RU3ZPA2L7Q XLON 27 627 14:47:15 110002RZV CHIX 5 627 14:47:15 110002RZW CHIX 20 627 14:47:15 010001PZ0 BATE 25 627 14:47:15 010001PZ2 BATE 4 627 14:47:15 020510990020889 AQXE 30 627 14:47:15 020510990021041 AQXE 18 627 14:47:15 RU3ZPA2LAS XLON 20 627 14:47:15 RU3ZPA2LAT XLON 15 627 14:47:15 E0LuJpJV2rhL TRQX 1 627 14:47:15 E0LuJpJV2rhL TRQX 29 627 14:47:15 110002RZW CHIX 38 627 14:47:15 E0LuJpJV2rhQ TRQX 32 628 14:47:15 E0LuJpJV2rjb TRQX 32 628 14:47:15 E0LuJpJV2rjb TRQX 31 628 14:47:15 E0LuJpJV2rjb TRQX 8 628 14:47:15 E0LuJpJV2rjb TRQX 52 628 14:47:15 RU3ZPA2LAU XLON 54 628 14:47:15 RU3ZPA2LAU XLON 21 627 14:54:17 010001SD9 BATE 20 627 14:54:17 010001SDA BATE 25 627 14:54:17 110002VQ3 CHIX 21 627 14:54:17 E0LuJpJV3Q3A TRQX 21 627 14:54:17 RU3ZPA2MU9 XLON 20 627 14:54:17 E0LuJpJV3Q3C TRQX 23 627 14:54:17 110002VQ4 CHIX 20 627 14:54:17 RU3ZPA2MUA XLON 21 627 14:54:17 020510990021693 AQXE 20 627 14:54:18 020510990021694 AQXE 101 628 14:54:18 E0LuJpJV3Q3f TRQX 53 628 14:54:18 110002VQ5 CHIX 52 628 14:54:18 110002VQ5 CHIX 61 628 14:54:18 110002VQ7 CHIX 43 628 14:54:18 110002VQ7 CHIX 111 628 14:54:35 110002VTB CHIX 97 628 14:54:35 110002VTC CHIX 1 628 14:54:35 110002VTC CHIX 6 628 14:54:35 110002VTC CHIX 109 628 14:54:35 110002VTF CHIX 103 628 14:54:35 110002VTG CHIX 44 628 14:54:35 110002VTH CHIX 1 628 14:54:35 110002VTH CHIX 61 628 14:54:35 110002VTH CHIX 103 628 14:54:35 110002VTK CHIX 102 628 14:54:35 110002VTL CHIX 107 628 14:54:35 110002VTM CHIX 82 628 14:54:35 110002VTN CHIX 107 628 14:55:49 110002WC8 CHIX 82 628 14:55:49 110002WC9 CHIX 30 628 14:55:49 110002WC9 CHIX 107 628 14:55:49 E0LuJpJV3XKS TRQX 102 628 14:55:49 110002WCB CHIX 82 628 14:55:49 E0LuJpJV3XKk TRQX 24 628 14:55:49 110002WCC CHIX 33 628 14:55:49 110002WCD CHIX 20 627 14:57:18 110002X1S CHIX 18 627 14:57:18 110002X1T CHIX 19 627 14:57:18 010001T9F BATE 17 627 14:57:18 E0LuJpJV3eh7 TRQX 28 627 14:57:18 RU3ZPA2M2B XLON 15 627 14:57:18 E0LuJpJV3eh9 TRQX 17 627 14:57:18 010001T9G BATE 24 627 14:57:18 RU3ZPA2M2C XLON 25 627 14:57:18 020510990022012 AQXE 30 627 14:57:18 020510990022013 AQXE 17 626 14:58:00 RU3ZPA2M4Q XLON 17 626 14:58:00 RU3ZPA2M4R XLON 25 627 14:58:00 RU3ZPA2M4T XLON 68 627 14:58:00 RU3ZPA2M4T XLON 13 627 14:58:00 RU3ZPA2M4T XLON 42 627 14:58:00 010001TFE BATE 63 627 14:58:00 010001TFE BATE 19 626 15:01:04 E0LuJpJV3v7U TRQX 18 626 15:01:04 E0LuJpJV3v7W TRQX 14 626 15:04:16 E0LuJpJV4Ej5 TRQX 13 626 15:04:16 E0LuJpJV4Ej7 TRQX 13 626 15:04:16 RU3ZPA2NV6 XLON 14 626 15:04:16 010001VS6 BATE 15 626 15:04:16 1100031CH CHIX 13 626 15:04:16 010001VS7 BATE 14 626 15:04:16 1100031CI CHIX 12 626 15:04:16 RU3ZPA2NV7 XLON 19 626 15:04:16 020510990022783 AQXE 18 626 15:04:16 020510990022784 AQXE 102 626 15:04:16 RU3ZPA2NV8 XLON 103 626 15:04:16 010001VSA BATE 108 626 15:04:19 010001VTP BATE 107 626 15:04:19 010001VTQ BATE 111 626 15:04:19 010001VTS BATE 103 626 15:04:19 010001VTT BATE 102 626 15:04:19 010001VTU BATE 53 626 15:04:19 010001VTV BATE 49 626 15:04:19 010001VTV BATE 13 626 15:04:19 RU3ZPA2NWX XLON 31 626 15:04:20 RU3ZPA2NWX XLON 63 626 15:04:20 RU3ZPA2NWX XLON 102 626 15:04:20 RU3ZPA2NW2 XLON 102 626 15:04:20 RU3ZPA2NW3 XLON 18 626 15:04:20 RU3ZPA2NW4 XLON 23 625 15:04:20 1100031FK CHIX 24 625 15:04:20 1100031FL CHIX 20 625 15:04:20 010001VU1 BATE 20 625 15:04:20 E0LuJpJV4FWd TRQX 18 625 15:04:20 RU3ZPA2NXL XLON 21 625 15:04:20 E0LuJpJV4FWf TRQX 20 625 15:04:20 010001VU2 BATE 19 625 15:04:20 RU3ZPA2NXM XLON 21 625 15:04:20 020510990022791 AQXE 22 625 15:04:20 020510990022792 AQXE 108 626 15:04:20 RU3ZPA2NXS XLON 108 626 15:04:20 RU3ZPA2NXT XLON 108 626 15:04:20 RU3ZPA2NXU XLON 103 626 15:04:20 RU3ZPA2NXV XLON 106 626 15:04:20 RU3ZPA2NXW XLON 107 626 15:04:20 RU3ZPA2NXX XLON 104 626 15:04:20 RU3ZPA2NXY XLON 44 626 15:04:20 RU3ZPA2NXZ XLON 20 625 15:04:20 010001VUB BATE 20 625 15:04:20 010001VUC BATE 54 626 15:04:20 020510990022793 AQXE 11 625 15:04:30 E0LuJpJV4H6v TRQX 17 625 15:04:30 RU3ZPA2NY5 XLON 11 625 15:04:30 E0LuJpJV4H6v TRQX 23 625 15:04:30 1100031M7 CHIX 21 625 15:04:30 010001VX2 BATE 32 625 15:04:30 020510990022811 AQXE 15 625 15:04:30 E0LuJpJV4H7L TRQX 12 625 15:04:30 1100031M8 CHIX 12 625 15:04:30 RU3ZPA2NY6 XLON 12 625 15:04:30 020510990022812 AQXE 13 624 15:04:42 RU3ZPA2N0P XLON 14 624 15:04:43 RU3ZPA2N0Q XLON 26 624 15:04:43 010001W0I BATE 26 624 15:04:43 010001W0J BATE 27 624 15:04:43 1100031R1 CHIX 20 624 15:04:43 1100031R2 CHIX 52 625 15:04:43 RU3ZPA2N0S XLON 56 625 15:04:43 RU3ZPA2N0S XLON 40 625 15:04:43 020510990022833 AQXE 62 625 15:04:43 020510990022833 AQXE 112 625 15:04:43 020510990022835 AQXE 104 625 15:04:43 020510990022836 AQXE 54 625 15:04:43 020510990022837 AQXE 35 625 15:04:43 020510990022837 AQXE 101 625 15:04:43 010001W0P BATE 15 625 15:04:43 010001W0Q BATE 14 624 15:04:57 1100031VN CHIX 16 624 15:04:57 1100031VO CHIX 13 624 15:04:57 RU3ZPA2N1O XLON 15 624 15:04:57 RU3ZPA2N1P XLON 15 624 15:04:57 020510990022860 AQXE 18 624 15:04:57 020510990022861 AQXE 22 625 15:08:37 RU3ZPA2N9E XLON 25 625 15:08:37 RU3ZPA2N9F XLON 24 625 15:08:37 010001X5K BATE 18 625 15:08:37 010001X5L BATE 23 625 15:08:37 E0LuJpJV4cxy TRQX 13 625 15:08:37 E0LuJpJV4cy0 TRQX 12 625 15:08:37 010001X5L BATE 14 625 15:08:37 1100033MA CHIX 17 625 15:08:37 1100033MB CHIX 22 625 15:08:37 020510990023198 AQXE 19 625 15:08:37 020510990023199 AQXE 35 625 15:20:56 RU3ZPA2O3U XLON 38 625 15:20:56 RU3ZPA2O3V XLON 13 625 15:20:56 E0LuJpJV5UBB TRQX 26 625 15:20:56 110003989 CHIX 13 625 15:20:56 E0LuJpJV5UBD TRQX 26 625 15:20:56 11000398A CHIX 15 625 15:20:56 0100020TB BATE 15 625 15:20:56 0100020TC BATE 15 625 15:20:56 020510990024303 AQXE 15 625 15:20:56 020510990024304 AQXE 102 626 15:20:56 E0LuJpJV5UBf TRQX 103 626 15:20:56 E0LuJpJV5UBj TRQX 23 626 15:20:56 020510990024305 AQXE 53 626 15:20:56 020510990024305 AQXE 30 626 15:20:56 020510990024305 AQXE 19 625 15:21:01 RU3ZPA2O3B XLON 20 625 15:21:01 RU3ZPA2O3C XLON 102 626 15:24:18 RU3ZPA2OCU XLON 107 626 15:24:18 RU3ZPA2OCV XLON 97 626 15:24:18 RU3ZPA2OCW XLON 9 626 15:24:18 RU3ZPA2OCW XLON 106 626 15:24:18 RU3ZPA2OCY XLON 26 626 15:24:18 RU3ZPA2OCZ XLON 84 626 15:24:18 RU3ZPA2OCZ XLON 60 626 15:24:18 RU3ZPA2OC1 XLON 48 626 15:24:18 RU3ZPA2OC1 XLON 1 626 15:24:18 020510990024556 AQXE 8 626 15:24:23 RU3ZPA2OC9 XLON 100 626 15:24:23 RU3ZPA2OC9 XLON 106 626 15:24:23 RU3ZPA2OCB XLON 79 626 15:24:23 RU3ZPA2OCC XLON 28 626 15:24:23 RU3ZPA2OCC XLON 97 626 15:24:23 RU3ZPA2OCE XLON 7 626 15:24:23 RU3ZPA2OCE XLON 16 626 15:24:23 110003AW5 CHIX 21 626 15:30:47 110003DNR CHIX 20 626 15:30:47 110003DNW CHIX 17 626 15:30:47 RU3ZPA2PSZ XLON 17 626 15:30:47 E0LuJpJV64hR TRQX 17 626 15:30:47 0100023W1 BATE 16 626 15:30:47 0100023W2 BATE 17 626 15:30:47 RU3ZPA2PS0 XLON 16 626 15:30:47 E0LuJpJV64hT TRQX 17 626 15:30:54 020510990025202 AQXE 16 626 15:30:54 020510990025203 AQXE 15 625 15:33:39 RU3ZPA2P0S XLON 16 625 15:33:39 RU3ZPA2P0T XLON 30 625 15:33:39 E0LuJpJV6GGX TRQX 27 625 15:33:39 E0LuJpJV6GGZ TRQX 16 625 15:33:39 0100024U0 BATE 28 625 15:33:39 110003EU4 CHIX 16 625 15:33:39 0100024U1 BATE 30 625 15:33:39 110003EU5 CHIX 14 625 15:33:39 020510990025426 AQXE 15 625 15:33:39 020510990025427 AQXE 33 626 15:33:39 E0LuJpJV6GH6 TRQX 32 626 15:33:39 E0LuJpJV6GH6 TRQX 32 626 15:33:39 E0LuJpJV6GH6 TRQX 4 626 15:33:39 E0LuJpJV6GH6 TRQX 56 626 15:33:39 110003EU6 CHIX 45 626 15:33:39 110003EU6 CHIX 7 626 15:33:39 110003EU8 CHIX 62 626 15:33:39 110003EU8 CHIX 41 626 15:33:39 110003EU8 CHIX 102 626 15:33:39 RU3ZPA2P0Y XLON 109 626 15:33:39 RU3ZPA2P0Z XLON 89 626 15:33:39 RU3ZPA2P00 XLON 10 626 15:33:39 110003EUJ CHIX 11 626 15:33:39 110003EUJ CHIX 23 626 15:33:53 RU3ZPA2P09 XLON 89 626 15:33:53 RU3ZPA2P09 XLON 9 626 15:33:53 110003EZP CHIX 9 626 15:33:53 110003EZP CHIX 84 626 15:33:53 110003EZP CHIX 104 626 15:33:53 RU3ZPA2P0B XLON 109 626 15:33:53 110003EZS CHIX 108 626 15:33:53 RU3ZPA2P0C XLON 70 626 15:33:53 110003EZT CHIX 14 626 15:33:53 110003EZT CHIX 1 626 15:33:53 RU3ZPA2P0D XLON 57 627 15:33:53 110003EZV CHIX 52 627 15:33:53 110003EZV CHIX 9 627 15:33:53 110003EZX CHIX 53 627 15:33:53 110003EZX CHIX 48 627 15:33:53 110003EZX CHIX 9 627 15:33:53 110003F00 CHIX 56 627 15:33:53 110003F00 CHIX 40 627 15:33:53 110003F00 CHIX 13 627 15:33:53 110003F04 CHIX 55 627 15:33:53 110003F05 CHIX 14 627 15:33:53 110003F05 CHIX 22 627 15:33:53 110003F07 CHIX 82 627 15:33:53 110003F0A CHIX 29 627 15:33:53 RU3ZPA2P1O XLON 9 627 15:33:53 0100024XB BATE 9 626 15:35:18 E0LuJpJV6MBV TRQX 17 626 15:35:18 E0LuJpJV6MBV TRQX 26 626 15:35:18 RU3ZPA2P49 XLON 32 626 15:35:18 110003FJU CHIX 24 626 15:35:18 0100025B0 BATE 25 626 15:35:18 E0LuJpJV6MBZ TRQX 22 626 15:35:18 0100025B1 BATE 30 626 15:35:18 110003FJV CHIX 25 626 15:35:18 RU3ZPA2P4A XLON 54 627 15:35:18 0100025B6 BATE 43 627 15:35:18 0100025B6 BATE 6 627 15:35:18 0100025B6 BATE 17 625 15:35:18 0100025BI BATE 18 625 15:35:18 0100025BJ BATE 25 625 15:35:18 110003FKC CHIX 26 625 15:35:18 110003FKD CHIX 109 626 15:35:18 110003FKF CHIX 13 625 15:40:08 E0LuJpJV6dCL TRQX 13 625 15:40:08 E0LuJpJV6dCO TRQX 26 625 15:40:08 110003HFX CHIX 15 625 15:40:08 0100026M5 BATE 16 625 15:40:08 0100026M6 BATE 25 625 15:40:08 110003HFY CHIX 38 626 15:40:08 020510990025948 AQXE 33 626 15:40:08 020510990025948 AQXE 35 626 15:40:08 020510990025948 AQXE 54 626 15:40:08 020510990025948 AQXE 54 626 15:40:08 110003HFZ CHIX 54 626 15:40:08 110003HFZ CHIX 45 626 15:40:08 110003HFZ CHIX 32 626 15:40:08 E0LuJpJV6dCs TRQX 29 626 15:40:08 E0LuJpJV6dCs TRQX 33 626 15:40:08 E0LuJpJV6dCs TRQX 9 626 15:40:08 110003HG2 CHIX 7 626 15:40:12 110003HGO CHIX 153 626 15:40:12 110003HGO CHIX 121 626 15:40:12 110003HGQ CHIX 39 626 15:40:12 110003HGQ CHIX 20 626 15:40:12 110003HGS CHIX 23 627 15:54:31 110003NEY CHIX 30 629 16:02:31 110003RI7 CHIX 5 629 16:02:31 110003RI7 CHIX 67 629 16:02:31 110003RI9 CHIX 4 629 16:02:31 110003RI9 CHIX 57 629 16:02:31 110003RIB CHIX 47 629 16:02:31 110003RIB CHIX 38 629 16:02:31 020510990028257 AQXE 36 629 16:02:31 020510990028257 AQXE 33 629 16:02:31 020510990028257 AQXE 1 629 16:02:31 020510990028260 AQXE 39 629 16:02:31 020510990028260 AQXE 39 629 16:02:31 020510990028260 AQXE 7 629 16:02:31 110003RIE CHIX 25 629 16:02:31 110003RIE CHIX 29 629 16:02:31 110003RIG CHIX 63 629 16:02:31 110003RIG CHIX 53 629 16:02:31 110003RII CHIX 54 629 16:02:31 110003RII CHIX 8 629 16:02:31 110003RIK CHIX 59 629 16:02:31 110003RIK CHIX