HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Geschäftskennziffern der europäischen Finanzdienstleister Avanza, Flatexdegiro und Nordnet für den Januar belegten einen vielversprechenden Jahresstart, nachdem schon 2024 gut ausgeklungen sei, schrieb Analyst Christoph Greulich in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000FTG1111