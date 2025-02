© Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Der schwedisch-chinesische Autohersteller Volvo Cars meldet das beste Ergebnis in seiner fast 100-jährigen Geschichte. Vor allem mit Elektroautos kann man punkten. CEO Jim Rowan warnt jedoch vor getrübten Aussichten. Volvo Cars hat 2024 erneut ein Rekordjahr verzeichnet und sowohl Umsatz als auch Gewinn auf neue Höchststände gesteigert. Mit einem Gesamtumsatz von 400,2 Milliarden Schwedischen Kronen (ca. 35,24 Milliarden Euro) und einem operativen Gewinn von 27 Milliarden Kronen (ca. 2,37 Milliarden Euro) - ohne Joint Ventures - erzielte der schwedische Automobilhersteller das beste Finanzergebnis in seiner fast 100-jährigen Geschichte. Dennoch blickt das Unternehmen mit Vorsicht in das …