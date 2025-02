Der Deutsche Unternehmerbrief

Das hatten wir nicht erwartet: Im Dezember gegenüber November kletterten die neuen Orders in der deutschen Industrie nach vorläufigen Berechnungen der Bundesstatistiker um 6,9 %. Ohne Großaufträge waren es indes nur 2,2 % mehr und im Dreimonatsvergleich war gar keine Veränderung zum 3. Quartal 2024 festzustellen (ohne Groß-Orders im Quartalsvergleich:+1,4 %). Die Neu-Bestellungen im Dezember kamen in erster Linie durch mehrere Großaufträge für den Sonstigen Fahrzeugbau (Schiffe, Flugzeuge, Züge etc.) zustande, Zuwachs hier gegenüber November 55,5 %. Der Umsatz im Dezember war dagegen 0,1 % niedriger als im Vormonat und 3,9 % geringer als im Vorjahresmonat.Annerose Winkler