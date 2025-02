Leverkusen (ots) -Die gesetzliche Rente reicht oft nicht mehr aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. Daher suchen immer mehr Menschen nach Möglichkeiten, um zusätzliches Vermögen bis zum Ruhestand aufzubauen. Die Investition in Edelmetalle gilt seit jeher als krisensicher und wertstabil, da es sich um Sachwerte handelt. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Vermögensberatung auf dem Finanzmarkt sowie überdurchschnittlicher Fach-, Beratungs- und Servicekompetenz unterstützt die PKM Solutions Anleger dabei, ihre private Altersvorsorge zu verbessern.Edelmetalle als wichtiger Baustein für die AltersvorsorgeDas deutsche Rentensystem, bei dem die derzeit Erwerbstätigten die Rente finanzieren (Umlageverfahren), gerät durch den demografischen Wandel zunehmend unter Druck. Die Folgen sind bekannt, ein stetig steigendes Renteneintrittsalter und ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Rentnern und Beitragszahlern. Umso wichtiger ist es, privat vorzusorgen. Neben klassischen Vorsorgeoptionen, wie Riester- und Rürup-Rente, Immobilienbesitz oder Fondsparplänen, sind Edelmetalle eine attraktive Ergänzung, mit der Anleger ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand stärken können."Während Aktienkurse oder Immobilienpreise starken Schwankungen unterliegen, sind Gold, Silber, Platin und Palladium und Co. weitgehend unabhängig von aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen", erklärt das Management-Team der PKM Solutions (https://www.pkm-solutions.de/), einem Unternehmen der PKM Unternehmensgruppe.Mit der PKM Solutions in eine sichere Zukunft investierenUm das Risiko zu streuen, empfiehlt es sich, Edelmetalle in physischer Form mit anderen Kapitalanlagen zu kombinieren. Für die private Altersvorsorge können etwa 10 bis 15 Prozent des Vermögens in Edelmetallen angelegt werden, um eine ausgewogene Risikostreuung mit anderen Anlagen zu gewährleisten. Zudem ist eine Streuung über verschiedene Edelmetalle hinweg möglich.Mit dem Edelmetalldepot "Premium Elements 4.0" (https://projekt.pkm-digital.de/premium-elements-4-0/) sind Kunden zu 100 Prozent Eigentümer physischer Edelmetalle und haben jederzeit die volle Kontrolle über ihr Investment. Sie können selbst entscheiden, wie viel Kapital sie in verschiedene Edelmetalle anlegen möchten. Die Edelmetalle werden von der Sutor Bank, einer renommierten Privatbank und Vermögensverwaltung, gemanagt und in Hochsicherheitstresoren international anerkannter Sicherheitslager professionell verwahrt.Als Spezialist in der Wertsicherungsberatung ermöglicht die PKM Solutions somit den Zugang zu einer krisenresistenten, gewinnorientierten, transparenten und inflationsgeschützten Kapitalanlage.Pressekontakt:PKM Solutions GmbHQuettinger Straße 240D-51381 Leverkuseninfo@pkm-solutions.deOriginal-Content von: PKM Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176222/5965058