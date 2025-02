© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Die Anteilsscheine von Palantir sind in diesem Jahr bereits um 25 Prozent gestiegen. Analysten warnen vor einer Überhitzung der Aktie.Während der Aktienmarkt in dieser Woche aufgrund von US-Präsident Donald Trumps wechselhafter Zollpolitik weitgehend stagniert, zeigt Palantir, dass an der Wall Street weiterhin Spekulationsfreude herrscht - mit einer Bewertung, die sich zunehmend von fundamentalen Kennzahlen löst. Die Aktien des KI-Spezialisten werden mit einem 62-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt - dem höchsten Wert im S&P 500 und mit deutlichem Abstand. Zum Vergleich: Das nächstplatzierte Nicht-Finanzunternehmen, Texas Pacific Land Corp., wird mit dem 32-fachen des geschätzten …